Специалисты по космической погоде из НАСА и Метеорологического агентства США объявили о начале нового 11-летнего цикла солнечной активности. Это 25-й по счету цикл с 1749 года, когда начали отсчет числа солнечных пятен. Пик цикла придется на лето 2025 года.

Об этом говорится в статье аэрокосмического агентства.

Колебания количества пятен на диске Солнца - самый явный показатель цикличности активности светила. Сами пятна люди замечали с древности, но только в 1843 году швейцарский астроном Рудольф Вольф открыл 11-летний цикл. Он смог восстановить циклическую последовательность до середины XVIII века, до 1749 года, когда начался цикл, которому был присвоен номер 1.

Пятна - это зоны с очень сильными магнитными полями, которые выглядят более темными. Их появление связано с горизонтальной компонентой солнечного магнитного поля. Помимо дипольного поля, похожего на земное, у Солнца есть горизонтальная компонента поля, которая появляется из-за разной скорости вращения внешних и внутренних слоев. Когда внешние опережают внутренние, они тянут за собой силовые линии магнитного поля, формируя горизонтальную компоненту. В зонах, где трубки этого поля выходят на поверхность, и возникают солнечные пятна.

Большое количество солнечных пятен сопровождается другими проявлениями солнечной активности: рентгеновскими вспышками, корональными выбросами массы, корональными дырами. Эти явления приводят к возмущениям в солнечном ветре, что влияет на магнитное поле Земли, порождая геомагнитные бури и полярные сияния.

В периоды, когда пятен мало или вовсе нет (во время минимума солнечного активности), все эти события сходят на нет.

В 2018 году начался минимум солнечной активности, когда неделями на Солнце не появлялось ни одного пятна, а в феврале 2019 года уровень коротковолнового излучения светила уменьшился примерно в 100 раз и упал ниже порога чувствительности приборов. Эксперты НАСА пришли к выводу, что минимум был пройден в декабре 2019 года, и теперь начнется рост.

Ученые прогнозируют, что максимума активности Солнце достигнет в июле 2025 года, и этот максимум будет примерно таким же, как во время прошедшего 24-го цикла. Впрочем, минувший цикл был заметно ниже предыдущих.

Насчет силы активности светила во время 25-го цикла мнения исследователей разошлись. Только что завершившийся 24-й цикл в своем пиковом состоянии насчитывал 116 солнечных пятен. Ученые из НАСА полагают, что нынешний цикл будет иметь максимум 115 пятен. То есть активность Солнца окажется примерно такой, как и в прошлый 11-летний цикл.

Однако ученый из Университета Мэрилэнда (США) Скотт Макинтош считает, что в середине 2020-х нас ожидает один из максимумов активности светила.

Прошлый, 24-й солнечный цикл и прогноз на 25-й. По вертикали - число солнечных пятен

Прогноз солнечной активности критически важен для миссий к Луне в рамках программы "Артемида", запланированных на ближайшее десятилетие. Дело в том, что высокая солнечная активность может защитить космонавтов от крайне опасных галактических частиц высоких энергий, но в то же время мощные рентгеновские вспышки на Солнце весьма опасны для путешествующих за пределы низкой околоземной орбиты.

На днях "Страна" сообщала о самом мощном взрыве на обратной стороне Солнца за три последних года.

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