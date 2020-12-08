Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко стала бабушкой в третий раз. Ее дочь Евгения родила мальчика.

Об этом во вторник, 8 декабря, сообщила секретарь фракции "Батькивщина" в Киевском городском совете Татьяна Мелихова.

"Поздравляю с пополнением прекрасную семью! С рождением мальчика! Евгения Тимошенко родила сына - брата своим двум детям", - сообщила Мелихова.

Отметим, что у Евгении также есть 4-летняя дочь и сын, которому летом исполнился 1 год. Дочь политика замужем за бизнесменом Артуром Чечеткиным.

Напомним, недавно Юлии Тимошенко исполнилось 60 лет. В связи с этой круглой датой "Страна" рассказывала о политическом пути лидера "Батькивщины".

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