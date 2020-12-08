Инаугурационный комитет США не принял резолюцию о признании Джо Байдена избранным президентом. Причиной стало выступление против резолюции республиканцев.

Об этом сообщает в Твиттере корреспондент издания Politico Хизер Кейгл.

"Инаугурационный комитет не может принять простую резолюцию, по сути признающую Байдена избранным президентом после того, как все республиканцы выступили против". - написала журналистка вечером 8 декабря (по киевскому времени).

Она уточнила, что демократ Стени Хойер предложил решение, которое было провалено в соотношении голосов 3:3. Другими членами комитета являются Нэнси Пелоси, Митч МакКоннелл, Кевин Маккарти, Рой Блант и Эми Клобушар.

Резолюция должна была предоставить Конгрессу возможность начать готовиться к инаугурации Байдена и Камалы Харрис, но ее принятие застопорилось.

Формально президент США будет избран 14 декабря на заседании коллегии выборщиков, сформированной по итогам всенародного голосования. Официальное объявление итогов выборов назначено на 6 января 2021 года на совместном заседании Сената и Палаты представителей. Инаугурация нового президента запланирована на 20 января 2021 года.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Техаса подали в Верховный суд на четыре ключевых штата из-за нарушений на выборах президента США.

Мы также рассказывали, как Дональд Трамп постепенно отходит от власти.