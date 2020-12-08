Официальная победа Байдена пока откладывается. Фото: Facebook/joebiden

Инаугурационный комитет США не принял резолюцию о признании Джо Байдена избранным президентом. Причиной стало выступление против резолюции республиканцев.

Об этом сообщает в Твиттере корреспондент издания Politico Хизер Кейгл.

"Инаугурационный комитет не может принять простую резолюцию, по сути признающую Байдена избранным президентом после того, как все республиканцы выступили против". - написала журналистка вечером 8 декабря (по киевскому времени).

Она уточнила, что демократ Стени Хойер предложил решение, которое было провалено в соотношении голосов 3:3. Другими членами комитета являются Нэнси Пелоси, Митч МакКоннелл, Кевин Маккарти, Рой Блант и Эми Клобушар.

Резолюция должна была предоставить Конгрессу возможность начать готовиться к инаугурации Байдена и Камалы Харрис, но ее принятие застопорилось.

Скриншот из Твиттер Хизер Кейгл

Формально президент США будет избран 14 декабря на заседании коллегии выборщиков, сформированной по итогам всенародного голосования. Официальное объявление итогов выборов назначено на 6 января 2021 года на совместном заседании Сената и Палаты представителей. Инаугурация нового президента запланирована на 20 января 2021 года.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Техаса подали в Верховный суд на четыре ключевых штата из-за нарушений на выборах президента США.

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