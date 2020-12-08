Полиция объявила о подозрении директору компании Roshen Вячеславу Москалевскому, что анонсировала еще больше недели назад, 30 ноября.

Москалевского теперь официально подозревают в нанесении легких телесных повреждений во время аварии в Киевской области.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на спикера полиции области Виталию Грохольскую.

"Сообщили о подозрении по статье 125 Уголовного кодекса", - сказала представитель правоохранителей.

По словам Грохольской, следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании директору меры пресечения. Речь идет об избрании подозреваемому личного обязательства.

Как писала "Страна", в июле на Обуховском шоссе в Киевской области глава корпорации Roshen наехал своим авто на группу спортсменов-велосипедистов.

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