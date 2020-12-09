Вот-вот завершится 2020 год. По случаю Нового года и Рождества Христова украинцы получат дополнительные выходные в декабре и январе.

"Страна" напоминает, как именно будут отдыхать граждане. Люди получать три и четыре выходных подряд и несколько точечных дней для досуга с близкими.

Новогодние праздники 2020 - 2021 Украина

25 декабря (пятница), католическое Рождество - выходной.

31 декабря (четверг) - рабочий день, сокращенный на 1 час.

С 1 января (пятница) по 3 января (воскресенье) - три выходных подряд.

С 4 по 6 января будут рабочие дни. На один час меньше можно будет работать накануне православного Рождества 6 января.

7 января (четверг), православное Рождество - выходной.

8 января (пятница) работодателям рекомендовано сделать выходным днем, чтобы украинцы отдыхали три дня подряд - с 8 по 10 января.

Итого: отдых с 7 по 10 января - четыре выходных подряд.

Отрабатывать выходной 8 января придется в будущую субботу, 16 января.

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