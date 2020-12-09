Выходные на новогодние праздники 2021 в Украине — когда отдыхаем
Вот-вот завершится 2020 год. По случаю Нового года и Рождества Христова украинцы получат дополнительные выходные в декабре и январе.
"Страна" напоминает, как именно будут отдыхать граждане. Люди получать три и четыре выходных подряд и несколько точечных дней для досуга с близкими.
Новогодние праздники 2020 - 2021 Украина
25 декабря (пятница), католическое Рождество - выходной.
31 декабря (четверг) - рабочий день, сокращенный на 1 час.
С 1 января (пятница) по 3 января (воскресенье) - три выходных подряд.
С 4 по 6 января будут рабочие дни. На один час меньше можно будет работать накануне православного Рождества 6 января.
7 января (четверг), православное Рождество - выходной.
8 января (пятница) работодателям рекомендовано сделать выходным днем, чтобы украинцы отдыхали три дня подряд - с 8 по 10 января.
Итого: отдых с 7 по 10 января - четыре выходных подряд.
Отрабатывать выходной 8 января придется в будущую субботу, 16 января.
По теме Нового года интересно:
- Что приготовить на Новый год 2021. Оригинальные закуски, фруктовое канапе и все виды оливье
- Что подарить на Новый год. Идеи подарков по знаку Зодиака для мужчин и женщин
- Восточный гороскоп на 2021 год. Чего ждать всем от белого Быка
- 10 советов астрологов, как правильно подготовиться к новому году. Лунный календарь на декабрь 2020