Украинская сторона готова обратиться в Международный суд Организации объединенных наций по поводу самолета, который сбили в Иране 8 января. Это произойдет, если переговоры с иранской стороной зайдут в тупик.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины и руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном Евгений Енин в эфире "Телеканала 24".

Енин заявил, что украинская сторона готова обратиться в суд ООН по поводу сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" в том случае, если переговоры с Ираном не принесут плодов.

"В ближайшие дни мы будем в очередной раз выходить на контакт с иранской стороной, настаивать на выполнении достигнутых договоренностей. Достигать договоренностей и не реализовывать их - абсолютно контрпродуктивно, и именно поэтому мы не хотели бы продолжать эту видимость конструктивного диалога, если на деле у нас такого диалога не получается", - заявил Енин.

Кроме того, он отметил, что Иран заявляет, что хочет объективного расследования, но при этом не выполняет часть своих обещаний.

"Мы рассчитываем, все же, на наличие доброй воли иранской стороны и с помощью всех инструментариев, которые мы имеем в своем распоряжении, как дипломатических, так и уголовно-правовых, будем требовать от иранской стороны выполнения международно-правовых обязательств", - уточнил замминистра.

Напомним, виновным в крушении самолета МАУ, в котором погибли 176 человек, грозит всего три года тюрьмы. Иран расследует факт катастрофы по статье неумышленное убийство.

Также сообщалось, что в Иране назвали крайний срок вынесения приговора виновным в гибели украинского "Боинга". Крайним сроком должна стать годовщина события, то есть восьмое января.