Власти штата Техас подали прямой иск Верховный суд США против ряда штатов из-за нарушений, которые якобы были допущены во время голосования на выборах президента США.

Об этом во вторник, 8 декабря, гласит пресс-служба генпрокурора Техаса.

Так, он в иске утверждает, что власти Пенсильвании, Джорджии, Висконсина и Мичигана внесли изменения в законодательство о голосовании по почте, но не через законодательные органы, а через суды или посредством распоряжений исполнительной власти, что, по версии техасских чиновников, является нарушением закона. В связи с этим Техас требует от Верховного суда разрешить законодателям штатов назначить своих выборщиков.

В исковом заявлении штата Техас говорится: "Пандемия была использована в качестве предлога для игнорирования законов штатов о голосовании по почте. Ответчики наводнили граждан своих штатов десятками миллионов бюллетеней, в нарушение всех инструкций о том, как такие бюллетени должны быть получены, обработаны и посчитаны. Независимо от того, намеренно или нет, это превратило выборы 2020 года в менее гарантированные в штатах-ответчиках. Акции по изменению законов о голосовании по почте являются прямым нарушением Конституции".

Отметим, что Верховный суд обладает исключительной юрисдикцией рассматривать споры между штатами. Чтобы начать спор, как минимум пять судей Верховного суда должны согласиться, что именно этот суд является подходящим органом для рассмотрения этого дела.

Выборы президента США во всех штатах-ответчиках согласно подсчетам голосов выиграл демократ Джо Байден. В Пенсильвании ему достались голоса 20 выборщиков, в Джорджии и Мичигане по 16 и в Висконсине - 10 голосов.

Недавно американские издания сообщили, что после отказа суда штата Висконсин повторно принять иск о нарушениях на выборах в пользу демократа Джо Байдена президент США Дональд Трамп попросил о поддержке губернатора Джорджии Брайана Кемпа. В ответ чиновник якобы заявил, что не имеет таких полномочий.

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