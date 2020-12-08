По состоянию на вторник, 8 декабря, мировые цены на нефть эталонных марок продолжают падать. На их снижение не повлияли новости о начале вакцинации в Великобритании.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:01 КСК во вторник составляет $48,43 за баррель, что на $0,36 (0,74%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов цена Brent временно переходила к росту.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,25 за баррель, что на $0,51 (1,11%) ниже уровня предыдущих торгов.

Сообщается, что управление по санитарному надзору США (FDA) выпустило заключение о наличии всех надлежащих данных, необходимых для получения разрешения на экстренное применение вакцины от коронавируса американской Pfizer и германской BioNTech.

В то же время давление на нефтяные цены продолжают оказывать данные о росте числа заражений коронавирусом в мире. Повторное введение ограничительных мер на передвижение во многих странах с целью остановить темпы роста количества заражений коронавируса омрачает прогноз восстановления спроса на топливо, пишет Trading Economics.

Кроме того Иран готовится к выводу на полную мощность добычи и экспорта нефти в течение трех месяцев в случае смягчения американских санкций в период, когда рынок уже находится под давлением в связи с существенным избытком предложения.

Добыча стран ОПЕК+ в ноябре выросла до максимума с момента исторического сокращения добычи в мае, сообщает S&P Global Platts. Добыча 13 членов ОПЕК увеличилась на 670 тыс. б/с по сравнению с октябрем, до 24,54 млн б/с, в то время как девять партнеров картеля, включая Россию, сократили добычу на 50 тыс. б/с, до 12,68 б/с.

Рост добычи в странах ОПЕК был в основном вызван восстановлением производства в Ливии, которая не участвует в сделке о сокращении добычи. За последние два месяца добыча в стране выросла на 840 тыс. б/с - до максимальных за последние 11 месяцев 1,03 млн б/с.

По оценке S&P Global Platts, сделка ОПЕК+ в ноябре исполнялась на 100,2%.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились с 2021 года на четверть увеличить добычу нефти. Это означает увеличение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки.

Также сообщалось, что перед решением ОПЕК мировые цены на нефть менялись в разных направлениях. Brent дорожала, а WTI дешевела.