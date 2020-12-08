Американская компания Apple представила свои первые большие наушники AirPods Max. В США они стоят 549 долларов (примерно 15 400 гривен).

Фото аксессуара появилось на сайте компании.

Как сказано в характеристике, у наушников есть активное шумоподавление, адаптивный эквалайзер и "пространственное аудио". Они оснащены телескопическими дужками и широкой верхней частью для уменьшения давления на голову. Чашки сделаны из анодированного алюминия и могут поворачиваться независимо друг от друга.

Все элементы AirPods Max, говорится в презентации, спроектированы таким образом, чтобы наушники максимально хорошо прилегали к голове любой формы и таким образом достигалось "невероятное качество и богатство звука".

У AirPods Max на одном из наушников сверху размещено колесико Digital Crown, как в часах Apple Watch. Колесиком можно точно настраивать громкость, включать и останавливать воспроизведение, переключать композиции, отвечать на звонки и активировать Siri. Для шумоподавления в AirPods Max используются восемь микрофонов: шесть улавливают внешние шумы, а два оценивают звук, который слышит пользователь.

У наушников есть 40-миллиметровый динамический драйвер, который обеспечивает насыщенное звучание. Они, как и модели серии AirPods Pro, получили чип H1.

AirPods Max доступны в пяти цветах: серый космос, серебристый, голубое небо, зеленый и розовый. В США предзаказать их можно с 8 декабря, начало продаж намечено на 15 декабря. Дата старта продаж в Украине пока неизвестна.

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