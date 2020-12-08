Министерство образования и науки Украины готовит нововведение, связанное с внешним независимым оцениванием (ВНО). Так, дополнительные предметы тестирования могут стать платными. На данный момент ведомство предлагает для обсуждения проект приказа.

Об этом во вторник, 8 декабря, информирует пресс-служба министерства.

"Министерство образования и науки предлагает для общественного обсуждения проект приказа "Об утверждении изменений в Порядок проведения внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования", - говорится в сообщении.

Также ведомство предлагает уточнить категории участников ВНО и внедрить нормы об особенностях подготовки проведения и определения результатов тестирования для выпускников, которые не нуждаются в рейтинговом результате.

В министерства рассчитывают, что эта инициатива поможет уменьшить затраты на организацию тестирования лиц, которые будут проходить итоговую госаттестацию в форме ВНО и не требуют определения результата тестирования по рейтинговой шкале 100-200 баллов.

"Прохождение внешнего оценивания: из установленного МОН количества учебных предметов за счет средств государственного бюджета; сверх установленного МОН количества учебных предметов за счет средств физических и юридических лиц в порядке, установленном Министерством образования и науки", - говорится в документе.

Обсуждение инициативы продлится до 21 декабря. Пока что сдать ВНО за государственный счет можно по пяти предметам.

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