Бывший чиновник АО "Николаевоблэнерго" пытался с помощью взятки получить назначение на должность председателя правления АО. Неправомерную выгоду он предлагал главе Фонда госимущества Украины Дмитрию Сенниченко, это уже третий раз, когда его пытаются подкупить.

Об этом сообщают пресс-службы НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины на своих страницах в Facebook.

Так, бывший чиновник "Николаевоблэнерго", 70% акций которого принадлежит государству, предложил председателю ФГИ взятку размером в 100 тысяч долларов в обмен на назначение на должность председателя правления акционерного общества.

"Причем $50 тыс экс-чиновник обещал уплатить сразу, остальную часть средств - уже после назначения на должность", - уточняют в сообщении.

Кроме того, он обещал продолжать платить Сенниченко по 200 тысяч долларов в месяц, как часть теневой прибыли, которую получит с помощью должности. Мужчина был задержан с поличным во время передачи первой части неправомерной выгоды. Решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении.

Ранее, а именно в январе, главе ФГИ предлагали взятку в $5 миллионов за назначение директора Одесского припортового завода. Детективы НАБУ также раскрыли злоумышленников во время передачи первой части денег. Также "Страна" рассказывала о подробностях дела в июле-2020, когда Дмитрию Сенниченко пытались дать взятку размером в 800 000 долларов.