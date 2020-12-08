В Украине в среду, 9 декабря, будет довольно прохладная и ветренная погода с порывами в западных, южных и восточных областях до 15-20 м/с. Небольшой дождь со снегом может накрыть Одесскую и Херсонскую области. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В ночные часы температура воздуха опустится от 0 градусов до -9. Самая теплая ночь ожидается на Закарпатье, а самая холодная - в северных и восточных регионах.

Днем температура поднимется от -2 до +6 градусов. Теплее всего днем будет на Закарпатье, а холоднее всего - в Киеве, где синоптики прогнозируют дневной мороз до -4 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик рассказала, когда морозы в Украине сменит потепление.

Также мы сообщали, что Норильск засыпало снегом, сугробы в рост человека, горожане роют проходы.