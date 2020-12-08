Новосанжарский районный суд Полтавской области приговорил участников беспорядков в Новых Санжарах Михаила Галака и Константин Бигдана к 5 годам заключения с испытательным сроком в один год. Ранее они заключили сделку со следствием.

Об этом во вторник, 8 декабря, сообщил адвокат Константина Бигдана Валентина Рябуха, передает hromadske.

Так, следователи установили, что 20 февраля этого года пока неустановленный правоохранителями человек организовал через интернет массовые беспорядки в связи с обсервацией украинцев, эвакуированных их китайского Уханя. По данным следствия, Бигдан и Галака бросали камни и кирпичи в правоохранителей и активно препятствовали проезду автобусов с эвакуированными людьми. В результате происшествия пострадали пять правоохранителей.

"Они там бросали камни, били окна. Они делали это по собственному желанию, потому что тогда там все поднялись, шли колоннами. Люди были напуганы", - сказала адвокат.

Адвокат Михаила Галаки Игорь Дычук, в свою очередь заявил, что ранее соглашение заключили еще несколько задержанных, среди которых еще двое жителей Новых Санжар. Всего правоохранители сообщили о подозрении 10 людям по факту беспорядков в феврале 2020 года и открыли 8 уголовных дел.

Напомним, в феврале на протяжении целого дня жители Новых Санжар Полтавской области активно вступали в стычки с правоохранителями, которые должны были обеспечить безопасность эвакуированных их Китая украинских граждан. Санжарцы побаивались, что их город станет эпицентром эпидемии коронавируса. Ранее мы рассказывали о том, что первый случай коронавирусной болезни в Новых Санжарах был выявлен только в августе.

Как сообщала "Страна", феврале в МВД отчитались об аресте подозреваемых в организации беспорядков.