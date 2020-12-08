Нестероидные противовоспалительные средства не помогают человеку легче перенести коронавирус. Об этом заявил известный врач и телеведущий Евгений Комаровский, отвечая на вопрос на своей странице в в Instagram.

Женщина в комментарии поинтересовалась, исходя из опыта знакомых, действительно ли прием нестероидных противовоспалительных облегчает течение коронавируса, несмотря на факторы риска, в частности, сахарный диабет. Однако доктор ответилл, что это обманчивое впечатление.

"Если человек их долго и постоянно принимает, то у него меньше шансов болеть с высокой температурой", - пояснил Комаровский и добавил, что это субъективная оценка и будет связана только с ощущениями человека.

Комаровский заявил, что человек, принимающий нестероидные противовоспалительные средства, имеет ровно столько же шансов на тяжелую форму болезни, как и человек, не принимающий эти препараты. Он пояснил, что на тяжесть заболевания это не влияет, госпитализация все равно может потребоваться.

Ранее "Страна" писала о том, что 66% украинцев доверяют доктору Комаровскому, министру Степанову - 19%, Супрун - 15%.

Также мы сообщали, что по словам Комаровского, человек с Covid-19 может сутками заражать окружающих и не чувствовать симптомов болезни.