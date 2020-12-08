Министр европейских дел Франции Клеман Бон совершил публичный камин-аут. Политик признался, что он гей, но это никак не мешает ему занимать пост министра.

Об этом пишет Politico.

"Я гей, и у меня нет проблем сказать об этом", - сказал Клеман Бон во время интервью. Он также добавил, что сексуальная ориентация никак не помешала ему стать министром.

Кроме того, министр сказал, что собирается посетить "зону, свободную от ЛГБТ" в Польше уже в следующем году и будет оказывать поддержку польскому ЛГБТ-сообществу и поддержит организацию, которая защищает права на аборт.

"Я бы не хотел, чтобы люди говорили, что я борюсь против зон, свободных от ЛГБТ, потому что я гей. Было бы обидно сказать, что я веду эту борьбу за себя. Однако, как у министра по европейским делам, у меня есть дополнительная ответственность. Я должен бороться за толерантность", - добавил Бон.

Напомним, депутат-гомофоб из Литвы во время онлайн-встречи случайно показал голого мужчину у себя за спиной. Депутат представляет партию "Порядок и справедливость".

Также сообщалось, что главу МВД Эстонии могут уволить. Причиной стали его гомофобные высказывания.