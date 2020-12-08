На 79 году жизни скончался последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников.

Об этом во вторник, 8 декабря, со ссылкой на источники сообщает издание "Известия".

Евгений Иванович Шапошников родился в 1942 году в Ростовской области. В 1963 году он окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков им. С.И. Грицевца, в 1969 году - Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина (ныне - Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина), в 1984 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР (ныне - Вооруженных сил России).

С 1959 года служил в ВВС Вооруженных сил СССР летчиком-истребителем. В 1960-х стал командиром звена в Прикарпатском военном округе, затем работал на различных управляющих должностях, в том числе командиром 787-го истребительного авиаполка в Группе советских войск в Германии (ГСВГ), который базировался на аэродроме Финов в тогдашней ГДР.

С 23 августа по 26 декабря 1991 года был министром обороны СССР. В 1991 году Шапошникову присвоили звание маршала авиации. С 14 февраля 1992 года был назначен главнокомандующий Вооруженными Силами Содружества Независимых Государств (СНГ). В 1995-1997 годах был гендиректором "Аэрофлота", в 1997-2004 годы - помощником президента РФ.

Шапошников награжден орденами "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 2-й и 3-й степеней, орденом Красной Звезды и семью медалями.

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Напомним, в феврале в возрасте 96 лет умер последний маршал Советского Союза и министр обороны СССР Дмитрий Язов.