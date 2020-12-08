В больницу Кривого Рога спасают пятилетнего мальчика, который выпил средство для чистки труб "Крот". В результате этого ребенок получил химические ожоги пищевода, желудка и ротовой полости. Инцидент произошел в понедельник, 7 декабря, в Марганце. Родители ребенка не могут объяснить, как получилось так, что в руки малыша попали опасные химикаты. Об этом сообщает "Первый городской".

Пострадавшего ребенка из Марганца срочно доставили на реанимобиле в больницу Кривого Рога.

Напомним, в Харьковской области в поселке Липцы, четверо детей в возрасте 2, 5, 6 и 8 лет отравились крысиным ядом и были срочно доставлены в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы.

Также мы сообщали, что на Прикарпатье семья с двумя детьми отравилась грибами, похожими на шампиньоны, пострадавших отправили в реанимацию.