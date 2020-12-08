Действующий президент Молдовы Игорь Додон одобрил ограничение президентских полномочий, касающихся подчинения Службы информации и безопасности (СИБ) главе государства. Это произошло за несколько недель до инаугурации на посту главы государства Майи Санду.

Об этом сообщает молдавское издание Publika со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Кармены Стерпу.

По ее словам, Додон во вторник, 8 декабря, промульгировал закон "О СИБе". Накануне Конституционный суд Молдовы приостановил действие этого документа до принятия окончательного судебного вердикта. Теперь, если суд решит, что этот закон является неконституционным, его решение не повлияет на мандат нового главы спецслужбы.

Напомним, в Молдове 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Экс-премьер Майя Санду набрала 57,75% голосов, действующего президента Игоря Додона поддержали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.

На прошлой неделе парламент Молдовы одобрил законопроект о переходе Службы информации и безопасности из-под управления президента в ведение парламента. До этого избранная президентом Санду заявила, что эта инициатива является попыткой Додона узурпировать власть.

На фоне этого решения парламента Санду и ее сторонники призвали премьера страны Иона Кику самостоятельно подать в отставку, открыв дорогу, таким образом, к проведению досрочных парламентских выборов.