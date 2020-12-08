Канцлер Германии Ангела Меркель, уже десятый год подряд, возглавляет список самых влиятельных женщин по версии журнала Forbes. Кроме нее, в тройку лидеров вошли Камала Харрис и Кристин Лагард. А всего в списке из ста самых влиятельных женщин мира появились семнадцать новичков.

Об этом пишет Forbes.

Так, первое место занимает Ангела Меркель - действующий федеральный канцлер Германии с 22 ноября 2005 года. Сразу за ней идет Кристин Лагард - директор-распорядитель Международного валютного фонда и, с 2019 года, председатель Европейского центрального банка. В прошлом году она также была в первой тройке.

На третьем месте списка - Камала Харрис. Уже в январе 2021 года она может стать первой женщиной вице-президентом США. Одновременно она станет и первым чернокожим политиком, который избран на этот пост. В рейтинг самых влиятельных женщин она попала в этом году впервые и сразу же заняла место среди троих лидеров.

Украинок в списке в этом году не оказалось. В то же время уже третий год подряд туда россиянка Эльвира Набиуллина. В этом году председатель Центрального банка Российской Федерации опустилась в списке на 57-ое место. При это в 2018 она была на 49- строчке рейтинга, а в прошлом году - на 53.

На последнем месте в списке Forbes находится также новичок - Стейси Адамс. Она основала журнал организации Fair Fight, который ведет борьбу за защиту прав избирателей и была противником Дональда Трампа на президентских выборах в США. В Forbes считают, что во многом именно благодаря ее действием, впервые за 28 лет в Джорджии на американских президентских выборах победил кандидат от демократов.

Напомним, среди десяти самых высокооплачиваемых актрис 2020 год Forbes назвал Софию Вергару и Анджелину Джоли.

Также "Страна" сообщала, кто стал самым богатым человеком мира по версии Forbes. Первое место в рейтинге занял основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 179,1 миллиарда долларов.

.