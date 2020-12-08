Госбюро расследований разоблачило полицейского и его сообщника, которые занимались продажей данных с ограниченным доступом, хранящихся в информационных базах и системах Нацполиции и МВД Украины.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"К продаже информации с ограниченным доступом причастен работник Кременчугского ОП ГУ Нацполиции в Полтавской области и его гражданский сообщник. По предварительной договоренности, товарищ полицейского, под псевдонимом "Джордж Буш", размещал объявления о возможности незаконного получения информации с ограниченным доступом без законных оснований в группах одного из мессенджеров. Милиционер, в свою очередь, пользуясь своим служебным положением, копировал и сбывал нужную информацию", - говорится в сообщении.

Злоумышленников подозревают в несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенных лицом, имеющим право доступа к ней по предварительному сговору группой лиц и в несанкционированном ее сбыте (ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 УК Украины).

Как видно из скриншотов переписки, подозреваемый за свои услуги просил сумму в 700 единиц. Были ли это гривни или доллары - не указывается.

Санкции статей предусматривают до 6 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

7 декабря материалы уголовного производства переданы для рассмотрения в суд.

Фото: dbr.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в центре Запорожья со стрельбой гнались за подозреваемым в получении взятки детективом ГБР, но он сбежал.

Также мы сообщали, что ГБР купило Land Cruiser почти за 2 миллиона гривен и пять авто по миллиону.