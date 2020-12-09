Мэр Киева Виталий Кличко создает в Киевсовете широкую коалицию, но уже есть первые недовольные. Несмотря на то, что закон не требует создавать в местных советах полноценные коалиции, после выборов мэры городов вынуждены искать поддержку среди партий, которые провели в горсоветы своих представителей.

Не стал исключением в этом процессе и Киев, где еще на первой же сессии мэр Виталий Кличко заявил о том, что хотел бы создать максимально широкое большинство с участием в нем всех партий, которые прошли в Киевсовет.

Такую необходимость градоначальник объяснил тем, что до нового года нужно успеть принять бюджет столицы, который в 2021 году может превысить 60 миллиардов гривен.

Чтобы заручиться поддержкой депутатов, Кличко начал раздавать должности потенциальным союзникам. Но перед этим продавил свою кандидатуру на секретаря Киевсовета - ударовца Владимира Бондаренко.

До этого назначения обсуждались и другие варианты.

"Европейская солидарность предлагала в секретари Владимира Прокопива, а Офис президента рассматривал две кандидатуры - первый номер в списке "Слуги народа" Евгению Кулебу и советника главы ОП Лилию Пашинную. Но если бы Кличко согласился хотя бы на один из этих вариантов, это бы означало формирование политического альянса - или с партией Петра Порошенко или со "Слугами народа".

"Этот выбор мог бы дорого обойтись Кличко, который имеет гораздо большие политические амбиции, чем кресло мэра столицы. Коалиция с партией Порошенко вообще была наименее предпочтительным вариантом для Кличко, потому что он хочет полноценно возродить свою партию, электорат которой пересекается с электоратом "Европейской солидарности", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

Поэтому мэр выбрал третий путь - назначив секретарем своего человека, а для других важных решений создавать ситуативные альянсы.

Самому Прокопиву были выплачены щедрые отступные. Это и премия за работу в размере 140% от оклада, и новая должность - замглавы КГГА. Такую же должность Кличко предложил еще одному депутату от "Евросолидарности" Константину Усову.

При чем это назначение вызвало наибольшее количество дебатов. Депутаты из разных фракций задавали Усову вопрос, чем он вообще будет заниматься на новой должности, в чем он специализируется, тот на этот вопрос так и не смог ответить, лишь добавив, что у него есть два образования - юридическое и журналистское, а перечень обязанностей он с Кличко не обсуждал.

"Сейчас должности создаются не под функцию, а предоставляются, как политический приз. Претенденты так и не смогли ответить на вопрос, за что же они будут конкретно отвечать. Меня всегда пугали такие "универсальные управленцы", которые готовы заниматься чем угодно, даже тем, в чем они ничего не понимают, лишь бы быть на руководящей должности", - говорит на этот счет первый мэр Киева Леонид Косаковский.

Кроме того, самые "хлебные" комиссии в Киевсовете мэр предложил как раз "Слугам народа" и "Европейской солидарности".

Например, комиссию по бюджету (которая определяет доходную и расходную часть городского бюджета, распределяет финансовые ресурсы, которые, как ожидается, в Киеве в 2021 году превысят 60 млрд грн) возглавил Андрей Витренко ("Слуга Народа").

А еще одну "жирную" комиссию - земельную (которая готовит проекты решений Киевсовета по вопросам распоряжения столичными землями, включая вопросы передачи земельных участков в собственность или пользование, приватизации участков, архитектурно-строительной деятельности, планирования и застройки территорий (включая вопросы подготовки и утверждения Генерального плана застройки города Киева и его пригородной зоны, проектов детальной планировки территорий) возглавил Михаил Терентьев (ЕС).

За "Слугами" закрепили еще несколько комиссий: по вопросам собственности и комиссию предпринимательства и благоустройства.

А вот главой комиссии по здравоохранению стала Марина Порошенко (ЕС), супруга бывшего президента Петра Порошенко. Регламентную комиссию возглавил депутат от ЕС Леонид Емец.

Впрочем, не смотря на то, что "Европейская солидарность" получила столько важных комиссий, политсила за решение по распределению комиссий голосовать отказалась. Формально - по причине того, что некоторых депутатов от ЕС вписали не в те комиссии, в которые они подавали заявления.

Тем не менее, решение было принято 72 депутатами из 120. Силами "Удара", "Слуг народа", "Батькивщины" и ОПЗЖ.

Батькивщине отдали экологическую комиссию - ее возглавил Денис Москаль и по вопросам ЖКХ - Александр Бродский. ОПЗЖ получила две комиссии - правоохранительную (Александр Плужник) и регуляторной политики (Игорь Кириленко). Комиссию по цифровизации возглавил Макс Нефедов ("Голос").

Но самыми обиженными в этом дележе остались депутаты от "Единства", учинившие первый скандал в новоизбранном горсовете. Депутат Виталий Павлик (фракция "Единство") возмутился, что почти всех членов его фракции записали не в те комиссии, куда они подавали заявления. "Инженера вы отправили в медицину, специалиста по образованию вы отправили в другую комиссию, а где же профессионализм?" - возмутился он.

Претензии депутата касались и неравномерного представительства фракций в самых "жирных" комиссиях. Например, оказалось, что в бюджетную комиссию из 21 члена записали сразу 11 представителей "Удара", но ни одного члена "Единства". Аналогичная ситуация с другой важной комиссией - земельной - там половина представителей от "Удара".

Даже бывший мэр Омельченко возмутился на этот счёт, заявив, что планируются коррупционные деяния в этих комиссиях. "Составляли эти списки комиссий "смотрящие", которые имеют влияние на членов президиума - Виталия Владимировича (Кличко, мэра Киева, - Ред.) и Владимира Владимировича (Бондаренко, секретаря Киевсовета, - Ред.), - возмутился он, обращаясь к мэру Киева Виталию Кличко, - Позвоните своим наставникам, мы их фамилии все знаем, и скажите им, что вы ошиблись, выполняя их пожелания".

Но мэр Киева на эти обвинения ответил, что невозможно учесть мнение всех 120 депутатов в зале. "Всегда найдутся недовольные", - отреагировал на это Кличко.

Киевсовет даже начал поименно голосовать об исключении депутатов из тех комиссий, в которые они не подавали заявления, но ни одно такое решение так и не было поддержано в зале. Кроме того, оказалось, что в некоторых комиссиях (например, по охране культурного наследия) сразу все их члены отказались туда войти, и поэтому неизвестно, как они будут работать дальше.

Впрочем, даже несмотря на недовольство бывшего мэра Александра Омельченко, о его переходе в оппозицию говорить рано, считает Леонид Косаковский.

"Зато раньше и за заместителей он голосовал с фракцией за милую душу", - напоминает Косаковский.