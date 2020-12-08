В среду, 9 декабря, Украина будет под влиянием мощного северо-восточного антициклона Xavier. Поэтому существенных осадков завтра не ожидается. Небольшие дожди пройдут только в Одесской, в Николаевской, Херсонской областях.

Об этом написала народный синоптик Наталка Диденко в своем Telegram-канале.

"Серьезный активный циклон над Италией Yvonne пока нам не угрожает, но обуславливает в Украине сильный ветер... Он удержится и завтра, 9 декабря, будет восточного и юго-восточного направлений", - написала синоптик.

В ночь на 9 декабря температура воздуха опустится до -10 градусов, на востоке - до -12 градусов, в западных областях ожидается от 0 до -4 градусов, на юге - около нуля.

Днем в среду столбики термометров покажут от -3 до +2 градусов, на юге - до +4 градусов. На Закарпатье температура воздуха прогреется от +5 до +9 градусов.

В четверг, 10 декабря, в Украину ворвется другая воздушная масса с юго-запада Европы. Она принесет существенное потепление и умеренные или сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В Киеве завтра ожидается морозная погода, столбики термометров днем покажут до -4 градусов. В столице будет ветрено, но сухо.

А 10 декабря в Киеве начнет падать атмосферное давление, температура воздуха ожидается от нуля до +1 градуса. Пройдет сильный мокрый снег и дождь.

Напомним, сегодня ГСЧС объявила штормовое предупреждение на востоке Украины.

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