День святого Николая традиционно отмечается 19 декабря. В этом году выпадает на субботу.

Праздник православный - чтится память Николая Чудотворца. Люди обращаются нередко к нему - просят об излечении, даровании ребенка, исполнении заветных желаний и мечт. Еще он считается заступником осужденных без вины и детей.

"Страна" рассказывает о запретах в этот день, какие подарки рекомендовано дарить. Дополнительно мы размещает рецепт имбирного пряника с росписью и красивые пожелания в картинках и стихах.

День Святого Николая - что можно и нельзя делать 19 декабря

19 декабря продолжается Рождественский пост. На Николая допускается послабление в пище - можно есть горячую еду с маслом, рыбу и пригубить немного вина.

Воцерковленные люди посещают службу в храме и молятся. Запрещается работа по дому, нельзя делать ремонт, стирать. Не разрешается давать займы и самому одалживать. При этом приветствуется милостыня, которую Церковь рекомендует раздавать нуждающимся.

Также на Николая Чудотворца дарят подарки детям - в особенности сиротам. Если у вас есть финансовая возможность, можно заранее позвонить в ближайший детский дом и поинтересоваться, как можно помочь.

Еще один вариант - пожертвовать средства в благотворительный фонд или конкретным людям: много больных детей и взрослых нуждаются в деньгах. Помните: вокруг немало аферистов, поэтому переводите средства только проверенным организациям или тем, кого вы знаете лично.

В Украине на день святого Николая принято печь печенье, которое называют "миколайчики". Оно бывает песочным, овсяным, медовым. Украшают сахарной пудрой или разрисовывают. Часто это делают родители с детьми.

Рецепт имбирного пряника с росписью - в видео ниже:

На Николая еще дарят подарки люди дарят подарки и друг другу, но в особенности детям. Рассказываем, какие презенты лучше сделать в 2020 году.

Что подарить на День святого Николая 2020 детям и взрослым

На День святого Николая не принято дарить дорогие подарки. Для детей лучшими подарками станут сладости и небольшие игрушки. Их лучше всего положить под подушку малышу, когда он ее спит, или же поставить возле кровати.

Полезные подарки - одежду, обувь - детям презентовать сегодня не рекомендовано. Подарки на 19 декабря должны быть или символическими как знак внимания, или исполнять мечту (чаще всего это игрушки), или быть красивыми (драгоценные украшения).

На "ура" на День Николая Чудотворца пойдут развивающие игры и книги - во все времена это лучший подарок для детей.

Для взрослых отлично подойдут такие подарки:

спортивный инвентарь,

витамины, сладости, фрукты,

сертификат в спа, на массаж, к косметологу, в барбершоп,

новогодние украшения для дома или рабочего места,

настольные игры,

книги,

шарф или свитер,

мобильный телефон или наушники.

Еще много идей подарков можно позаимствовать из вариантов на Новый год 2021 - там указаны презенты по знаку Зодиака для мужчин и женщин.

Картинки, стихи и gif с днем святого Николая 2020

Также 19 декабря день ангела отмечают все обладатели имени Николай. Люди отправляют им и друг другу красочные гифки и стихи, которые мы подготовили ниже.

В День святого Николая

Большого счастья я желаю,

Пусть Николай святой придет

И лишь добро всем принесет,

А также радость и удачу,

Здоровья крепкого в придачу,

Побольше денег и достатка,

Чтоб всем жилось легко и сладко!

Пусть радость сердце наполняет,

Пусть будет дом теплом согрет,

Пусть свет любви в глазах сияет,

И счастье длится много лет!

Пусть в этот день зимой холодной

Вас Николай Святой хранит,

Звездою яркой путеводной

Сквозь вьюгу путь ваш озарит!

С Днем Святого Николая

Тебя сердечно поздравляю!

Пускай придет к тебе Святой

С любовью, счастьем, добротой!

Пускай подарки принесет:

Успех, везение и доход,

Чтоб все, чего желаешь ты,

Сбылось легко, без суеты!

Свято щастя та добра,

В цей день бажаю вам тепла.

Хай здоров’я Миколай дарує,

Радість в кожній хаті хай панує.

Добрі помисли ви майте,

Діток ввічливості навчайте.

Будьте чемні та багаті,

Плекайте в душі мрії крилаті.

В День Святого Миколая

Ми чудес усі чекаєм.

То ж нехай нам пощастить,

Магічна буде кожна мить.

Хай буде свято феєричним,

А настрій радісно-суничним.

Сюрпризів буде хай багато.

Зі святом, хлопчики й дівчата!

Чекаєм з нетерпінням ми

На миколайчики й гостинці.

Приходить знов серед зими

Це диво в таємничій скриньці.

Хай добросердний Миколай

Відкриє ключиком достатки.

Та кошик віри понад край

Примножить на великі статки.

Щоб було в вас добра багато,

На милосердя щедрий дім

І златом повнилася хата

І щастя було в домі тім!

Пісня "Ходить по землі Святий Миколай"