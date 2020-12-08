В России за "отчуждение части территорий страны" и за призыв к этому будут штрафовать или садить в тюрьму на 10 лет. Предусматривающий это закон подписал президент РФ Владимир Путин, пишет "Коммерсант".

Изменения вносятся в Уголовный кодекс и статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса России. В качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

За публичные призывы против территориальной целостности (например, призывы отдать Крым Украине - Ред.), высказанные впервые, грозит административный штраф. За повторное нарушение в течение года предусмотрена уголовная ответственность. Штраф составит от 200 тысяч до 400 тысяч рублей (около 77-154 тысяч гривен), сохраняется и возможность лишения свободы на срок до четырех лет.

Напомним, что 2 декабря верхняя палата Госдумы, Совет Российской Федерации, поддержал этот закон.

Ранее "Страна" писала о том, что Польша отказалась признавать российские выборы в аннексированном Крыму.

Также мы сообщали, что Швейцария ввела новые санкции против России из-за строительства моста в аннексированный Крым.