Основатель социальной сети "ВКонтакте", мессенджера Telegram, долларовый миллионер Павел Дуров возглавил рейтинг "хулиганов года" по версии американского издания. Кроме него в список попала автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг и президент России Владимир Путин.

Об этом пишет американский журнал Politico.

Так, мессенджер Telegram назвали "раем свободы слова, который отражает идеалы своего загадочного 36-летнего путешествующего по миру создателя". И добавили, что долго время мессенджер считали специальным инструментом для террористических заговоров и пропаганды. А рост популярности мессенджера считают феноменом

"Поскольку такие платформы, как Facebook и Twitter, пытаются бороться с дезинформацией и подстрекательством к насилию, Telegram стал новым приютом для большей части таких материалов", - рассказали в статье.

Кроме того, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская именно с помощью мессенджера Telegram делала анонсы, а также в мессенджере выходит запрещенное в республике издание "Nexta Live", где публикуют сообщения о полицейской жестокости.

Также в номинацию "хулиганы года" попали еще восемь человек:

Тьерри Бретон, которого в издании назвали "европейский комиссар по внутреннему рынку - французский бык в посудной лавке Берлемона",

Джорджа Мелони, "недавно коронованный лидер европейских ультраправых, кажется, нацелена на распространение своей способности разрушать, не самоуничтожаясь, по всему континенту",

Макс Шремс, "33-летний юрист-фальшивый ястреб строит цифровую стену конфиденциальности вокруг европейских данных и, по словам критиков, отравляет трансатлантические отношения",

Штефан Харбарт, "как председатель Федерального конституционного суда Германии - часто называемого судом Карлсруэ, в честь города, в котором он находится, - Штефан Харбарт является лицом блюстителя немецкого суверенитета ",

Владимир Путин, "ему приписывают огромные полномочия: взламывать американские выборы, заставлять миллионы людей поверить в обширные теории заговора, перемещать правительства, как шахматные фигуры, по Ближнему Востоку и Восточной Европе. И все это без необходимости даже пошевелить пальцем",

Джоанн Роулинг, "разрушает свое собственное творение: воинственно терпимое поколение миллениалов, выросшее на ее книгах, ошеломлено ее комментариями о правах трансгендеров - и тем, что она использует права и страхи женщин как часть своих аргументов. Автор любимого сериала "Гарри Поттер" теперь рассматривается многими ее поклонниками как окончательный перебежчик в культурных войнах",

Никола Стерджен, "у первого министра Шотландии возможно, никогда не будет лучшего шанса разрушить трехсотлетний союз Британии и Шотландии",

Рохая Диалло, "писатель и активист Рохая Диалло разрушает самую ценную часть идентичности французской элиты: ее исключительность".

Напомним, Навальный, Байден и Лукашенко стали самыми популярными персонами 2020-го среди украинцев по запросам Google. Среди десяти самых популярных персон в списке оказался только один украинец - вновь избранный мэр Харькова Геннадий Кернес.

Также "Страна" сообщала о топе вопросов в Google от украинцев в 2020-м. Среди них "как выйти замуж" и "почем уволили Байдена".