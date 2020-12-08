В украинских аптеках, то есть в широком доступе, вакцина от коронавируса появится не раньше осени в 2021 году.

Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин в прямом эфире телеканала "Украина 24".

"Надо отметить, что у нас большое количество групп риска. Мы рассчитываем, что широкий доступ вакцины, то есть появление в аптеках, произойдет не раньше, чем осенью 2021 года. Это будет широкий доступ к вакцинации", - заявил он.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов ранее рассказал, когда начнется в Украине бесплатная вакцинация уязвимых групп населения против коронавируса.

Также мы писали, что в Украине планируют трехэтапную вакцинацию населения от Covid-19, которая стартует не раньше, чем когда страна получит вакцину в количестве 10% от числа населения.