Производитель российской вакцины от коронавируса "Спутник V" заявил о готовности делать ее на территории Украины и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами. Как говорят россияне, производство уже готова развернуть компания "Биолек", расположенная в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

Так, соответствующий вопрос обсуждался 8 декабря на встрече гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, директора Института имени Гамалеи Александра Гинцбурга и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

"Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний - АО "Биолек". Производственные мощности "Биолек", на которых будет осуществляться выпуск вакцины, соответствуют всем действующим требованиям стандарта GMP", - сказано в сообщении.

"Биолек" (Биолік - укр.) - фармкомпания, которая находится в Померках (на Белгородском шоссе в Харькове). На сайте указывается, что компания производит вакцины против дифтерии и столбняка, биодобавки, диагностические препараты, косметические средства, лекарства. Среди важных препаратов выпускается гидрокартизон, окситоцин, цитохром, туберкулин, иммуноглобулин.

Дата регистрации компании в Украине - 1992 год, уставный капитал - 11,5 миллионов гривен, форма собственности - негосударственная.

В 2018 году владельцем контрольного пакета акций фармацевтической компании стала Vilkom Services Limited (Кипр). Ранее "Биолек" была дочерней компанией российского "Фармстандарта".

Напомним, ранее в Украине Минздрав и другие представители власти не раз заявляли, что Киев не намерен закупать российскую вакцину, так как нет информации о ее прохождении третьей стадии клинических испытаний.

Также мы писали о том, что предельная цена на вакцину "Спутник V" составляет 1 942 рубля за два компонента, по сегодняшнему курсу это 27 долларов.