Главный санврач России объяснила, почему при вакцинации категорически запрещается пить алкоголь 1,5 месяца
Одним из побочных эффектов российской вакцины от коронавируса "Спутник V" является запрет на употребления алкоголя на 42 дня. Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, в чем причина таких ограничений.
Об этом Анна Попова рассказала в эфире радио "Комсомольская правда".
Так, главный санврач России объяснила, что 42 дня, которые проходят от первой инъекции - это период, когда формируется иммунитет и в эти дни не только нельзя пить алкогольные напитки, но и относится к своему здоровью более бережно, чем обычно.
"Как минимум две недели до иммунизации - абсолютно точно надо прекратить прием (алкоголя - Ред). Выработка иммунитета - это 21 день между двумя инъекциями и еще 21 день после инъекции - 42 дня", - уточнила Попова.
Анна Попова о запрете употреблять алкоголь после прививки - с 26:57
Напомним, массовая вакцинация в России стартовала 5 декабря. Первыми прививки получат жители Москвы.
"Страна" подробно разбиралась, сколько будет стоить для россиян доза вакцины, сколько человек получат прививку и какими могут быть побочные эффекты. Среди опрошенных почти 20 процентов ответили, что не смогут смирится с запретом на употребление алкоголя на 42 дня.