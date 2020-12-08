Одним из побочных эффектов российской вакцины от коронавируса "Спутник V" является запрет на употребления алкоголя на 42 дня. Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, в чем причина таких ограничений.

Об этом Анна Попова рассказала в эфире радио "Комсомольская правда".

Так, главный санврач России объяснила, что 42 дня, которые проходят от первой инъекции - это период, когда формируется иммунитет и в эти дни не только нельзя пить алкогольные напитки, но и относится к своему здоровью более бережно, чем обычно.

"Как минимум две недели до иммунизации - абсолютно точно надо прекратить прием (алкоголя - Ред). Выработка иммунитета - это 21 день между двумя инъекциями и еще 21 день после инъекции - 42 дня", - уточнила Попова.

Анна Попова о запрете употреблять алкоголь после прививки - с 26:57

Напомним, массовая вакцинация в России стартовала 5 декабря. Первыми прививки получат жители Москвы.

"Страна" подробно разбиралась, сколько будет стоить для россиян доза вакцины, сколько человек получат прививку и какими могут быть побочные эффекты. Среди опрошенных почти 20 процентов ответили, что не смогут смирится с запретом на употребление алкоголя на 42 дня.