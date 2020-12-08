Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о бюджете на 2021 год на заседании во вторник, 15 декабря. Также парламентарии возьмутся за продление особого статуса Донбасса и законопроект о возвращении полномочий Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК).

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

"Через неделю в следующий вторник (15/12) будет яркий день в Раде. С ударной явкой. В повестке ожидаем:

1) Принятие Бюджета следующего года #4000;

2) Продление на год спецзакона про Донбасс #4467;

3) Закон про возвращение полномочий НАПК (продолжение восстановления антикоррупционной инфраструктуры после решения КС) #4470", - написал нардеп.

Стоит отметить, что официальная повестка рабочего дня 15 декабря на ресурсах парламента пока не опубликована.

Ранее "Страна" подробно анализировала проект закона о бюджете-2021, согласно которому будут существенно урезаны расходы на социальную сферу.

В начале декабря нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что для принятия этой редакции законопроекта о бюджете в парламенте не хватит голосов.