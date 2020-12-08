Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Закарпатской областной государственной администрации Анатолия Полоскова. Соответствующий указ был подписан в понедельник, 7 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, Анатолий Полосков, 1968 года рождения, окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "правоведение". Затем работал в банковском секторе и занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельной компании "Шато Чизай".

Напомним, 25 ноября Кабинет министров Украины согласовал увольнение губернатора Закарпатской области Алексея Петрова и назначил на его место Анатолия Полоскова. Во время онлайн-заседания с правительством он вышел на связь на фоне флага США.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский назначил Айну Тымчук губернатором Харьковской области. Как ее назначение меняет политический расклад подробно разбиралась "Страна.