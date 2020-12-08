На Днепропетровщине пожилого мужчину, который только пролечился от пневмонии, медперсонал больницы вывез в инвалидном кресле на улицу в тонкой кофте, пенсионер трусился от холода. Таким образом его транспортировали к автомобилю скорой помощи. Инцидент произошел в Никопольской больнице №1, его очевидцем стал волонтер Игорь Радченко, который и придал случившееся огласке.

"Я начал снимать все на мобильный и задавать вопросы медикам. Они мне сказали, чтобы обращался на горячую линию и закрыли дверь. А медсестра скорой помощи укрыла пенсионера тоненькой одноразовой простыней", - рассказал волонтер.

При этом глава Covid-отделения медучреждения Александр Саморуков заверил, что ответственный за это медик будет уволен.

"Человек, допустивший такое, будет уволен немедленно. Это недопустимо! Будут сделаны все выводы, и в дальнейшем такого не может быть, даже при температуре +20", - добавил Саморуков.

Известно, что пациента доставили в больницу с пневмонией, он прошел лечение и получил отрицательный тест на коронавирус и был отправлен на амбулаторное лечение. У мужчины были при себе его вещи: одежда и пакеты с лекарствами. Почему медперсонал не помог ему одеться остается не понятным.

Ранее "Страна" писала о том, что в Боярке медики отказали больной в госпитализации и она скончалась под дверью реанимации.

Также мы сообщали, что "в больницах Николаева больные дышат кислородом по очереди.