Компания "Международные авиалинии Украины" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом поддержать авиаперевозчика в условиях коронакризиса. В МАУ заявили о готовности уволить по меньшей мере 140 пилотов.

Об этом во вторник, 8 декабря, информирует пресс-служба компании.

"Сегодня МАУ и вся мировая авиация проходит тот беспощадный к нам период, когда на колени поставлены пилоты. К сожалению, никакие меры поддержки авиационной отрасли в Украине до сегодняшнего дня украинской властью не введены. В Международных авиалиниях Украины готовится проект очередного увольнения работников, которое коснется не менее 140 пилотов", - отметили в МАУ.

В компании заверили, что в условиях кризиса Украина может потерять не только высококвалифицированных специалистов, но и международный авиационный потенциал. Авиаперевозчик добавил, что в Украине на данный момент нет ни одного сертифицированного тренажера для тренировок летного состава.

"Мы не просим никаких преференций или нерыночных инструментов. МАУ, как и другие авиаперевозчики Украины, требует немедленных мероприятий по господдержке, что позволит выжить до момента восстановления спроса и возможностей для осуществления авиаперевозок", - говорится в заявлении.

В МАУ также попросили провести переговоры по рассрочке задолженности перед аэропортом "Борисполь" и ГП "Украэрорух". Компания подчеркнула, что все направленные в профильное министерства запросы были проигнорированы, поэтому коллектив вынужден был написать открыть письмо президенту.

"МАУ - это люди! Именно они являются интеллектуальным потенциалом не только МАУ, но и всей авиационной отрасли Украины. И именно они в результате недальновидных действий государства сегодня рискуют не только потерять профессию, но и оказаться за забором цивилизованной экономики. А Украина и в дальнейшем будет оставаться сырьевой страной, потому что своим бездействием беспощадно уничтожает свой интеллектуальный потенциал", - говорится в сообщении.

Напомним, еще в мае этого года в МАУ объявили об увольнении 35% сотрудников (почти 900 человек).

Ранее в компании приняли решение отменить ряд рейсов из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации в Украине.