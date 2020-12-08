Как выйти замуж, почему уволили Богдана и что такое кринж. Google показал топ вопросов украинцев в 2020-м
В 2020 году украинцев больше всего интересовали вопросы, связанные с причинами пожаров в Австралии и роста доллара, значением слов "пандемия", "коронавирус" и "локдаун", а также методикой изготовления масок и антисептиков.
Об этом свидетельствует срез самых популярных поисковых запросов в Украине за 2020 год (Google Zeitgeist), сообщается в официальном блоге Google Украина.
Отметим, что топ-10 вопросов, которые интересовали украинцев, составлен в трех категориях, которые начинались с "как", "почему" и "что такое". Учитывались запросы как на русском, так и на украинском языке (ни одного запроса на украинском в топ не вошло).
Вопрос: "Як?/Как?"
- как сшить маску
- как сделать антисептик для рук
- как лечить коронавирус
- как передается коронавирус
- как правильно носить маску
- как умерла Свинка Пеппа
- как выйти замуж
- как вернуть обоняние
- как сделать все хорошо
- как удалить аккаунт в инстаграм (этот запрос входил в топ и в прошлом году - Ред.)
Вопрос: "Чому?/Почему?"
- почему горит Австралия
- почему растет доллар
- почему нельзя дарить часы
- почему не работает тик ток
- почему выбивает вайбер
- почему болит грудь
- почему хасиды едут в Умань
- почему нельзя спать напротив зеркала
- почему уволили Богдана
- почему в Италии так много заболевших
Вопрос: "Що таке?/Что такое?"
- что такое пандемия (сильная эпидемия, которая охватила подавляющую часть мира - Ред.)
- что такое коронавирус (коронавирусы - семейство РНК-содержащих вирусов, которые поражают млекопитающих; новый коронавирус, обнаруженный в 2019 году, - SARS-CoV-2. Он вызвал пандемию пневмонии нового типа Covid-19 - Ред.)
- что такое локдаун (от англ. lockdown - протокол действий и система ограничительных мер, вводимых с целью сдерживания распространения заболеваемости - Ред.)
- что такое дефолт ( от англ. default - невыполнение обязательств; ситуация, когда государство отказывается от выплаты долгов или процентов по ним - Ред.)
- что такое ауф (молодежный сленг, выражение, которое используют для выражения восхищения или одобрения. По самой популярной из версий, это звукоподражание волчьему вою. В 2020 году слово стало популярно в TikTok, а также песнях русских рэперов - Ред.)
- что такое снюс (измельченный увлажненный табак, который не курят, а закладывают за губу; в последнее время широко обсуждается популярность снюса среди подростков - Ред.)
- что такое краш (молодежный сленг; от англ. crush - влюбленность; человек, который очень нравится - Ред.)
- что такое кринж (молодежный сленг; от англ. to cringe - содрогнуться, съежиться; имеет несколько значений: "испанский стыд", что-то плохое, некачественное, просто аналог слова "стыд" - Ред.)
- что такое карантин выходного дня (вводился в Украине в ноябре 2020 года в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, ограничения на работу ТРЦ, ресторанов, кафе, рынков и т.д., которые действовали по субботам и воскресеньям - Ред.)
- что такое чрезвычайное положение (особый правовой режим деятельности органов государственной власти и управления, предприятий, учреждений, вводимый в стране или отдельных её районах для защиты от внешней или внутренней угрозы - Ред.)
Напомним, в прошлом году украинцев интересовало, что такое Томос, подагра и формула Штайнмайера. Также пользователи гуглили, почему падает доллар и умер Децл.
Также мы писали, что Навальный, Байден и Лукашенко стали самыми популярными персонами 2020-го среди украинцев по запросам Google.