В 2020 году украинцев больше всего интересовали вопросы, связанные с причинами пожаров в Австралии и роста доллара, значением слов "пандемия", "коронавирус" и "локдаун", а также методикой изготовления масок и антисептиков.

Об этом свидетельствует срез самых популярных поисковых запросов в Украине за 2020 год (Google Zeitgeist), сообщается в официальном блоге Google Украина.

Отметим, что топ-10 вопросов, которые интересовали украинцев, составлен в трех категориях, которые начинались с "как", "почему" и "что такое". Учитывались запросы как на русском, так и на украинском языке (ни одного запроса на украинском в топ не вошло).

Вопрос: "Як?/Как?"

как сшить маску как сделать антисептик для рук как лечить коронавирус как передается коронавирус как правильно носить маску как умерла Свинка Пеппа как выйти замуж как вернуть обоняние как сделать все хорошо как удалить аккаунт в инстаграм (этот запрос входил в топ и в прошлом году - Ред.)

Вопрос: "Чому?/Почему?"

почему горит Австралия почему растет доллар почему нельзя дарить часы почему не работает тик ток почему выбивает вайбер почему болит грудь почему хасиды едут в Умань почему нельзя спать напротив зеркала почему уволили Богдана почему в Италии так много заболевших

Вопрос: "Що таке?/Что такое?"

что такое пандемия (сильная эпидемия, которая охватила подавляющую часть мира - Ред.)



что такое коронавирус (коронавирусы - семейство РНК-содержащих вирусов, которые поражают млекопитающих; новый коронавирус, обнаруженный в 2019 году, - SARS-CoV-2. Он вызвал пандемию пневмонии нового типа Covid-19 - Ред.)



что такое локдаун (от англ. lockdown - протокол действий и система ограничительных мер, вводимых с целью сдерживания распространения заболеваемости - Ред.)



что такое дефолт ( от англ. default - невыполнение обязательств; ситуация, когда государство отказывается от выплаты долгов или процентов по ним - Ред.)



что такое ауф (молодежный сленг, выражение, которое используют для выражения восхищения или одобрения. По самой популярной из версий, это звукоподражание волчьему вою. В 2020 году слово стало популярно в TikTok, а также песнях русских рэперов - Ред.)



что такое снюс (измельченный увлажненный табак, который не курят, а закладывают за губу; в последнее время широко обсуждается популярность снюса среди подростков - Ред.)



что такое краш (молодежный сленг; от англ. crush - влюбленность; человек, который очень нравится - Ред.)



что такое кринж (молодежный сленг; от англ. to cringe - содрогнуться, съежиться; имеет несколько значений: "испанский стыд", что-то плохое, некачественное, просто аналог слова "стыд" - Ред.)



что такое карантин выходного дня (вводился в Украине в ноябре 2020 года в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, ограничения на работу ТРЦ, ресторанов, кафе, рынков и т.д., которые действовали по субботам и воскресеньям - Ред.)

что такое чрезвычайное положение (особый правовой режим деятельности органов государственной власти и управления, предприятий, учреждений, вводимый в стране или отдельных её районах для защиты от внешней или внутренней угрозы - Ред.)

Напомним, в прошлом году украинцев интересовало, что такое Томос, подагра и формула Штайнмайера. Также пользователи гуглили, почему падает доллар и умер Децл.

Также мы писали, что Навальный, Байден и Лукашенко стали самыми популярными персонами 2020-го среди украинцев по запросам Google.