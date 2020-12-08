Самой популярной книгой в Украине по версии компании оказался роман "Маленькие женщины". Фото: Flickr

В 2020 году украинские пользователи Google интересовались любовными романами и книгами в жанре фэнтези. В список самых популярных произведений попала и антиутопия Джорджа Оруэлла.

Об этом сообщила компания "Google Украина".

Так, список самых популярных книг в Украине по данным поискового сервиса выглядит следующим образом:

  • Маленькие женщины – Луиза Мэй Олкотт;
  • 365 дней – Бланка Липинская;
  • Гордость и предубеждение – Джейн Остин;
  • Ведьмак – Анджей Сапковский;
  • Мальчик в полосатой пижаме – Джон Бойн;
  • 1984 – Джордж Оруэлл;
  • Вторая жизнь Уве – Фредрик Бакман;
  • Оно – Стивен Кинг;
  • Таймлесс. Рубиновая книга – Керстин Гир;
  • После – Анна Тодд.

Также мы рассказывали о самых желаемых покупках украинцев в уходящем году.

Ранее "Страна" рассказывала о наиболее популярных поисковых запросах в Google.

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