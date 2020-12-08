"1984", "Ведьмак" и "Оно". Google назвал самые популярные книги 2020 года в Украине
В 2020 году украинские пользователи Google интересовались любовными романами и книгами в жанре фэнтези. В список самых популярных произведений попала и антиутопия Джорджа Оруэлла.
Об этом сообщила компания "Google Украина".
Так, список самых популярных книг в Украине по данным поискового сервиса выглядит следующим образом:
- Маленькие женщины – Луиза Мэй Олкотт;
- 365 дней – Бланка Липинская;
- Гордость и предубеждение – Джейн Остин;
- Ведьмак – Анджей Сапковский;
- Мальчик в полосатой пижаме – Джон Бойн;
- 1984 – Джордж Оруэлл;
- Вторая жизнь Уве – Фредрик Бакман;
- Оно – Стивен Кинг;
- Таймлесс. Рубиновая книга – Керстин Гир;
- После – Анна Тодд.
Также мы рассказывали о самых желаемых покупках украинцев в уходящем году.
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