В 2020 году украинские пользователи Google интересовались любовными романами и книгами в жанре фэнтези. В список самых популярных произведений попала и антиутопия Джорджа Оруэлла.

Об этом сообщила компания "Google Украина".

Так, список самых популярных книг в Украине по данным поискового сервиса выглядит следующим образом:

Маленькие женщины – Луиза Мэй Олкотт;

365 дней – Бланка Липинская;

Гордость и предубеждение – Джейн Остин;

Ведьмак – Анджей Сапковский;

Мальчик в полосатой пижаме – Джон Бойн;

1984 – Джордж Оруэлл;

Вторая жизнь Уве – Фредрик Бакман;

Оно – Стивен Кинг;

Таймлесс. Рубиновая книга – Керстин Гир;

После – Анна Тодд.

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