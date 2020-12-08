Googlе показал топ самых популярных запросов среди фильмов, сериалов и шоу. Фото: Pixabay

Google, который опубликовал рейтинг самых популярных запросов, также показал, какие фильмы, сериалы и ТВ-шоу искали украинцы чаще всего.

Об этом пишет официальный блог Google в Украине во вторник, 8 декабря.

Так, украинские пользователи Google в 2020-м году чаще всего искали фильм-катастрофа "Заражение", на втором месте по оказался фэнтези с актрисой Анжелиной Джоли "Малефисента-2", на третьем - драма "После-2".

Топ-10 фильмов:

  • "Заражение";
  • "Малефисента-2";
  • "После-2";
  • "Холодное сердце-2";
  • "Бешеное свадьбы-2"
  • "Джентльмены";
  • "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел-2";
  • "Паразиты";
  • Отель "Белград";
  • "Форд против Феррари".

Среди сериалов первую позицию занял испанская криминальная драма "Бумажный дом", на втором - украинский сериал "Поймать Кайдаша" по мотивам повести Ивана Нечуй-Левицкого "Кайдашева семья", на третьем - фэнтези "Ведьмак" от Netflix.

Топ-10 сериалов:

  • "Бумажный дом";
  • "Поймать Кайдаша";
  • "Ведьмак";
  • "Игра на выживание";
  • "Ход королевы";
  • "Постучись в мою дверь";
  • "Перевал Дятлова";
  • "Ничто НЕ случается дважды";
  • "Жестокий Стамбул";
  • "Содержанка".

Лидерами в категории телевизионных шоу стали три украинские развлекательные программы "Холостячка", "Холостяк-10" и "Танцы со звездами".

Топ-10 ТВ-шоу:

  • "Холостячка";
  • "Холостяк-10"
  • "Танцы со звездами"
  • "Оскар-2020";
  • "Супермама";
  • "Супер топ-модель по-украински";
  • "Голос страны-2020";
  • "Евровидение-2020";
  • "От пацанки до панянки";
  • "Невеста для папы".

Ранее мы писали, в Google назвали главные утраты-2020 для украинцев.

Также рассказывали, что какими покупками украинцы интересовались в Google в уходящем году.

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