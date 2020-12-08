"Заражение", "Перевал Дятлова", "Холостячка". Какие фильмы, сериалы и шоу чаще всего искали украинцы в 2020-м
Google, который опубликовал рейтинг самых популярных запросов, также показал, какие фильмы, сериалы и ТВ-шоу искали украинцы чаще всего.
Об этом пишет официальный блог Google в Украине во вторник, 8 декабря.
Так, украинские пользователи Google в 2020-м году чаще всего искали фильм-катастрофа "Заражение", на втором месте по оказался фэнтези с актрисой Анжелиной Джоли "Малефисента-2", на третьем - драма "После-2".
Топ-10 фильмов:
- "Заражение";
- "Малефисента-2";
- "После-2";
- "Холодное сердце-2";
- "Бешеное свадьбы-2"
- "Джентльмены";
- "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел-2";
- "Паразиты";
- Отель "Белград";
- "Форд против Феррари".
Среди сериалов первую позицию занял испанская криминальная драма "Бумажный дом", на втором - украинский сериал "Поймать Кайдаша" по мотивам повести Ивана Нечуй-Левицкого "Кайдашева семья", на третьем - фэнтези "Ведьмак" от Netflix.
Топ-10 сериалов:
- "Бумажный дом";
- "Поймать Кайдаша";
- "Ведьмак";
- "Игра на выживание";
- "Ход королевы";
- "Постучись в мою дверь";
- "Перевал Дятлова";
- "Ничто НЕ случается дважды";
- "Жестокий Стамбул";
- "Содержанка".
Лидерами в категории телевизионных шоу стали три украинские развлекательные программы "Холостячка", "Холостяк-10" и "Танцы со звездами".
Топ-10 ТВ-шоу:
- "Холостячка";
- "Холостяк-10"
- "Танцы со звездами"
- "Оскар-2020";
- "Супермама";
- "Супер топ-модель по-украински";
- "Голос страны-2020";
- "Евровидение-2020";
- "От пацанки до панянки";
- "Невеста для папы".
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