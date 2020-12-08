Google, который опубликовал рейтинг самых популярных запросов, также показал, какие фильмы, сериалы и ТВ-шоу искали украинцы чаще всего.

Об этом пишет официальный блог Google в Украине во вторник, 8 декабря.

Так, украинские пользователи Google в 2020-м году чаще всего искали фильм-катастрофа "Заражение", на втором месте по оказался фэнтези с актрисой Анжелиной Джоли "Малефисента-2", на третьем - драма "После-2".

Топ-10 фильмов:

"Заражение";

"Малефисента-2";

"После-2";

"Холодное сердце-2";

"Бешеное свадьбы-2"

"Джентльмены";

"Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел-2";

"Паразиты";

Отель "Белград";

"Форд против Феррари".

Среди сериалов первую позицию занял испанская криминальная драма "Бумажный дом", на втором - украинский сериал "Поймать Кайдаша" по мотивам повести Ивана Нечуй-Левицкого "Кайдашева семья", на третьем - фэнтези "Ведьмак" от Netflix.

Топ-10 сериалов:

"Бумажный дом";

"Поймать Кайдаша";

"Ведьмак";

"Игра на выживание";

"Ход королевы";

"Постучись в мою дверь";

"Перевал Дятлова";

"Ничто НЕ случается дважды";

"Жестокий Стамбул";

"Содержанка".

Лидерами в категории телевизионных шоу стали три украинские развлекательные программы "Холостячка", "Холостяк-10" и "Танцы со звездами".

Топ-10 ТВ-шоу:

"Холостячка";

"Холостяк-10"

"Танцы со звездами"

"Оскар-2020";

"Супермама";

"Супер топ-модель по-украински";

"Голос страны-2020";

"Евровидение-2020";

"От пацанки до панянки";

"Невеста для папы".

Ранее мы писали, в Google назвали главные утраты-2020 для украинцев.

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