Компания Google представила самые популярные поисковые запросы украинцев за 2020 год. В них ожидаемо много коронавируса. Также держит высокую популярность российская тема - кино, сериалы и персоны. А также выборы в США.
Обращает на себя внимание, что в этом году украинцы мало интересовались президентом Владимиром Зеленским, который годом ранее был популярной персоной. Но сейчас он вообще выпал из топа запросов.
Также очень примечательно, что почти все топ-запросы украинцев были на русском языке.
"Страна" проанализировала, как изменились предпочтения жителей Украины в 2020 году.
Топ-запросы года
- Коронавирус
- Коронавирус рекомендации
- Выборы в США
- Google Classroom
- Симптомы коронавируса
- На урок
- Холостячка
- Праздники 2020
- Карантин в Украине
- Zoom
Очевидно, что пандемия Сovid-19 основательно поселилась в головах украинцев - четыре запроса из 10 напрямую посвящены вирусному заболеванию, от которого в стране каждый день умирает около 200 человек.
Косвенно на тему пандемии запрашивали удаленные сервисы для работы и образования - Google Classroom, Zoom и украинскую образовательную разработку "На урок". Итого на тему карантина и вируса - семь запросов из десяти.
При этом на третьем месте оказались выборы в США, за которыми следили не менее внимательно, нежели за ковидом.
Из бытовых тем топ вошли шоу "Холостячка" на СТБ и "праздники 2020".
Если сравнивать с 2019 годом, то тогда в запросах было больше того, что касалось Украины и ситуации в стране, (поскольку год был избирательный и все ждали перемен): Зеленский, результаты выборов 2019, дебаты, Порошенко, Евровидение 2019 шли наравне с сериалами американского телеканала HBO "Чернобыль" и "Игра престолов 8 сезон", а также скоропостижно скончавшимися российскими звездами - Децлом, Юлией Началовой и болеющей раком Заворотнюк.
В этом году, как видим, Зеленский вообще выпал из топовой десятки. Причем не вошел он даже в рейтинг самых интересных украинцам персон.
Персона года
- Алексей Навальный
- Джо Байден
- Александр Лукашенко
- Михаил Ефремов
- Ким Чен Ын
- Артем Дзюба
- Дональд Трамп
- Геннадий Кернес
- Моргенштерн
- Билли Айлиш
По персонам этот год показывает достаточно разноплановые интересы украинцев.
В этом топе лидируют российские политики и артисты - всего их четверо. На первом месте рейтинга - оппозиционер Алексей Навальный. Также украинцы интересовались судьбой российского актера Михаила Ефремова, который пьяным устроил смертельное ДТП. Не обошли вниманием и российского футболиста Артема Дзюбу, попавшего в секс-скандал, и самого известного рэпера - Алишера Моргенштерна.
На втором месте по популярности идут американцы - два американских президента, сменившие один другого, - Джо Байден с Дональдом Тампом, а также американская певица Билли Айлиш (которая не теряет популярности с 2019 года). Далее идут лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который в мае не появлялся на публике 12 дней, а также белорусский президент Лукашенко.
Среди десяти известных личностей только один украинец - ставший мэром Харькова Геннадий Кернес, который планирует к Новому году вернуться домой после лечения в Германии.
Еще год назад в десятке "Персон года" было 7 украинцев - Владимир Зеленский, Петр Порошенко, MARUV, Потап, Игорь Смешко, Игорь Коломойский, Алла Мазур.
Как видим, спектр интересов поменялся кардинальным образом. Украинцев стало в нем в семь раз меньше.
Утраты года
- Борис Клюев
- Коби Брайант
- Михаил Жванецкий
- Диего Марадона
- Чедвик Боузман
- Армен Джигарханян
- Настя Тропицель
- Джордж Флойд
- Шон Коннери
- Валентина Легкоступова
Пожалуй, самым показательным стал рейтинг знаменитостей, которых не стало в 2020 году. Среди этих знаменитостей украинцев больше всего интересовал российский актер Борис Клюев, американский баскетболист Коби Брайант и писатель-сатирик Михаил Жванецкий.
В списке только один гражданин Украины - это одессит, писатель-сатирик Михаил Жванецкий, который умер, впрочем, в Москве, где по большей части проживал. И, опять-таки, в процентном соотношении на первом месте лидируют россияне - их 40%.
Помимо 76-летнего актера Бориса Клюева, это 84-летний российский актер Армен Джигарханян, 18-летняя инстаграм-блогерша Настя Тропицель, 54-летняя певица Валентина Легкоступова.
30% списка - американцы: баскетболист Коби Брайант, актер Чедвик Боузман, афроамериканец Джордж Флойд, убийство которого 25 мая положило начало протестному движению Black Lives Matter.
Год назад у украинцев также было больше всего запросов к Google из-за смерти российских знаменитостей. Они занимали 50% в списке "Утраты года". Это смерть певицы Юлии Началовой, фэшн директора "Цума" Аллы Вебер, российского шансонье Вилли Токарева и рэпера Децла, журналиста Сергея Доренко.
20% списка занимали американцы: актер Люк Перри и танцор Камерон Бойс. По 10% интерес украинцев распределялся между убийством 11-летней одесситки Даши Лукьяненко, загадочной смертью белорусской актрисы Ирины Цывиной и смертью немецкого модельера Карла Лагерфельда.
Фильмы и сериалы года
- Заражение
- Малефисента 2
- После 2
- Холодное сердце 2
- Скажене весілля 3
- Джентльмены
- Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
- Паразиты
- Отель "Белград"
- Форд против Феррари
Отметим, что в список интересных для украинцев фильмов попал только один отечественный - это комедия "Скажене весілля 3". Так же и год назад в топ-10 фильмов можно было встретить лишь один фильм украинского производства - это экранизация исторической повести Ивана Франко "Захар Беркут".
Характерно, что обе ленты - и нынешняя, и прошлогодняя - не имеют ничего общего с "патриотическим" кино, которое финансирует Минкульт. Оно как раз в топы по интересам украинцев не попадает и, как уже рассказывала "Страна", неизменно проваливается в прокате.
При этом российских фильма в списке два - и тоже комедии, "Полицейский с Рублевки" и "Отель Белград". Остальные - американские, британские ("Джентльмены" Гая Ричи) и южно-корейский оскароносец "Паразиты".
Обращает на себя внимание номер первый по запросам - фильм "Заражение" 2011 года. Интерес к нему вспыхнул на волне коронавируса. Фильм американского режиссера Стивена Содерберга удивительным образом предугадал эпидемию коронавируса, который, в кино также появился из Китая.
Интересная раскладка вышла по сериалам.
- Бумажный дом
- Спіймати Кайдаша
- Ведьмак
- Игра на выживание
- Ход королевы
- Постучись в мою дверь
- Перевал Дятлова
- Ничто не случается дважды
- Жестокий Стамбул
- Содержанки
В списке два украинских сериала.
На второе место вышел ситком "Поймать Кайдаша". Создатели фильма взяли на него деньги у Минкульта и подписались, что сериал на 90% будет украиноязычным. Но в итоге персонажи в основном говорят на суржике или русском языке, что уже вызвало нападки на автора шоу Наталью Ворожбит. Которая вынуждена была отвечать, что на суржике говорит вся центральная Украина. А литературный украинский язык вообще мало кем используется.
На 8-м месте сериал-мелодрама украинского режиссера Оксаны Байрак "Ничто не случается дважды".
При этом в списке три российских фильма - "Игра на выживание", "Перевал Дятлова" и "Содержанки".
На первом и третьем местах - шоу "Нетфликса" "Бумажный дом" и "Ведьмак".
Спрашивают на русском
И еще на один факт стоит обратить особое внимание: практически все популярные запросы были сделаны на русском.
Как видим, из топ-10 самых популярных запросов только два оказались на английском, и связаны они с сервисами интернета, которые были задействованы во время онлайн-обучения школьников (Google Classroom и Zoom).
Что касается запросов типа "что такое коронавирус", то в топ-десятках – исключительно русский язык. А поскольку вряд ли кто-то возьмется утверждать, что украиноязычные граждане "Гугл"-поиском не пользуются, то остается сделать вывод, что реальная языковая статистика в нашей стране явно противоречит тому, что навязывается через государственную политику.
Также читайте интересные выдержки из исследования Google: Как выйти замуж, почему уволили Богдана и что такое кринж. Google показал топ вопросов украинцев в 2020-м.
Еще Google назвал самые популярные книги 2020 года в Украине. Среди них нет ни украинских, ни российских.