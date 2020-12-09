Компания Google представила самые популярные поисковые запросы украинцев за 2020 год. В них ожидаемо много коронавируса. Также держит высокую популярность российская тема - кино, сериалы и персоны. А также выборы в США.

Обращает на себя внимание, что в этом году украинцы мало интересовались президентом Владимиром Зеленским, который годом ранее был популярной персоной. Но сейчас он вообще выпал из топа запросов.

Также очень примечательно, что почти все топ-запросы украинцев были на русском языке.

"Страна" проанализировала, как изменились предпочтения жителей Украины в 2020 году.

Топ-запросы года

Коронавирус Коронавирус рекомендации Выборы в США Google Classroom Симптомы коронавируса На урок Холостячка Праздники 2020 Карантин в Украине Zoom

Очевидно, что пандемия Сovid-19 основательно поселилась в головах украинцев - четыре запроса из 10 напрямую посвящены вирусному заболеванию, от которого в стране каждый день умирает около 200 человек.

Косвенно на тему пандемии запрашивали удаленные сервисы для работы и образования - Google Classroom, Zoom и украинскую образовательную разработку "На урок". Итого на тему карантина и вируса - семь запросов из десяти.

При этом на третьем месте оказались выборы в США, за которыми следили не менее внимательно, нежели за ковидом.

Из бытовых тем топ вошли шоу "Холостячка" на СТБ и "праздники 2020".

Если сравнивать с 2019 годом, то тогда в запросах было больше того, что касалось Украины и ситуации в стране, (поскольку год был избирательный и все ждали перемен): Зеленский, результаты выборов 2019, дебаты, Порошенко, Евровидение 2019 шли наравне с сериалами американского телеканала HBO "Чернобыль" и "Игра престолов 8 сезон", а также скоропостижно скончавшимися российскими звездами - Децлом, Юлией Началовой и болеющей раком Заворотнюк.

В этом году, как видим, Зеленский вообще выпал из топовой десятки. Причем не вошел он даже в рейтинг самых интересных украинцам персон.

Персона года

Алексей Навальный Джо Байден Александр Лукашенко Михаил Ефремов Ким Чен Ын Артем Дзюба Дональд Трамп Геннадий Кернес Моргенштерн Билли Айлиш

По персонам этот год показывает достаточно разноплановые интересы украинцев.

В этом топе лидируют российские политики и артисты - всего их четверо. На первом месте рейтинга - оппозиционер Алексей Навальный. Также украинцы интересовались судьбой российского актера Михаила Ефремова, который пьяным устроил смертельное ДТП. Не обошли вниманием и российского футболиста Артема Дзюбу, попавшего в секс-скандал, и самого известного рэпера - Алишера Моргенштерна.

На втором месте по популярности идут американцы - два американских президента, сменившие один другого, - Джо Байден с Дональдом Тампом, а также американская певица Билли Айлиш (которая не теряет популярности с 2019 года). Далее идут лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который в мае не появлялся на публике 12 дней, а также белорусский президент Лукашенко.

Среди десяти известных личностей только один украинец - ставший мэром Харькова Геннадий Кернес, который планирует к Новому году вернуться домой после лечения в Германии.

Еще год назад в десятке "Персон года" было 7 украинцев - Владимир Зеленский, Петр Порошенко, MARUV, Потап, Игорь Смешко, Игорь Коломойский, Алла Мазур.

Как видим, спектр интересов поменялся кардинальным образом. Украинцев стало в нем в семь раз меньше.

Утраты года

Борис Клюев Коби Брайант Михаил Жванецкий Диего Марадона Чедвик Боузман Армен Джигарханян Настя Тропицель Джордж Флойд Шон Коннери Валентина Легкоступова

Пожалуй, самым показательным стал рейтинг знаменитостей, которых не стало в 2020 году. Среди этих знаменитостей украинцев больше всего интересовал российский актер Борис Клюев, американский баскетболист Коби Брайант и писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

В списке только один гражданин Украины - это одессит, писатель-сатирик Михаил Жванецкий, который умер, впрочем, в Москве, где по большей части проживал. И, опять-таки, в процентном соотношении на первом месте лидируют россияне - их 40%.

Помимо 76-летнего актера Бориса Клюева, это 84-летний российский актер Армен Джигарханян, 18-летняя инстаграм-блогерша Настя Тропицель, 54-летняя певица Валентина Легкоступова.

30% списка - американцы: баскетболист Коби Брайант, актер Чедвик Боузман, афроамериканец Джордж Флойд, убийство которого 25 мая положило начало протестному движению Black Lives Matter.

Год назад у украинцев также было больше всего запросов к Google из-за смерти российских знаменитостей. Они занимали 50% в списке "Утраты года". Это смерть певицы Юлии Началовой, фэшн директора "Цума" Аллы Вебер, российского шансонье Вилли Токарева и рэпера Децла, журналиста Сергея Доренко.

20% списка занимали американцы: актер Люк Перри и танцор Камерон Бойс. По 10% интерес украинцев распределялся между убийством 11-летней одесситки Даши Лукьяненко, загадочной смертью белорусской актрисы Ирины Цывиной и смертью немецкого модельера Карла Лагерфельда.

Фильмы и сериалы года

Заражение Малефисента 2 После 2 Холодное сердце 2 Скажене весілля 3 Джентльмены Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2 Паразиты Отель "Белград" Форд против Феррари

Отметим, что в список интересных для украинцев фильмов попал только один отечественный - это комедия "Скажене весілля 3". Так же и год назад в топ-10 фильмов можно было встретить лишь один фильм украинского производства - это экранизация исторической повести Ивана Франко "Захар Беркут".

Характерно, что обе ленты - и нынешняя, и прошлогодняя - не имеют ничего общего с "патриотическим" кино, которое финансирует Минкульт. Оно как раз в топы по интересам украинцев не попадает и, как уже рассказывала "Страна", неизменно проваливается в прокате.

При этом российских фильма в списке два - и тоже комедии, "Полицейский с Рублевки" и "Отель Белград". Остальные - американские, британские ("Джентльмены" Гая Ричи) и южно-корейский оскароносец "Паразиты".

Обращает на себя внимание номер первый по запросам - фильм "Заражение" 2011 года. Интерес к нему вспыхнул на волне коронавируса. Фильм американского режиссера Стивена Содерберга удивительным образом предугадал эпидемию коронавируса, который, в кино также появился из Китая.

Интересная раскладка вышла по сериалам.

Бумажный дом Спіймати Кайдаша Ведьмак Игра на выживание Ход королевы Постучись в мою дверь Перевал Дятлова Ничто не случается дважды Жестокий Стамбул Содержанки

В списке два украинских сериала.

На второе место вышел ситком "Поймать Кайдаша". Создатели фильма взяли на него деньги у Минкульта и подписались, что сериал на 90% будет украиноязычным. Но в итоге персонажи в основном говорят на суржике или русском языке, что уже вызвало нападки на автора шоу Наталью Ворожбит. Которая вынуждена была отвечать, что на суржике говорит вся центральная Украина. А литературный украинский язык вообще мало кем используется.

На 8-м месте сериал-мелодрама украинского режиссера Оксаны Байрак "Ничто не случается дважды".

При этом в списке три российских фильма - "Игра на выживание", "Перевал Дятлова" и "Содержанки".

На первом и третьем местах - шоу "Нетфликса" "Бумажный дом" и "Ведьмак".

Спрашивают на русском

И еще на один факт стоит обратить особое внимание: практически все популярные запросы были сделаны на русском.

Как видим, из топ-10 самых популярных запросов только два оказались на английском, и связаны они с сервисами интернета, которые были задействованы во время онлайн-обучения школьников (Google Classroom и Zoom).

Что касается запросов типа "что такое коронавирус", то в топ-десятках – исключительно русский язык. А поскольку вряд ли кто-то возьмется утверждать, что украиноязычные граждане "Гугл"-поиском не пользуются, то остается сделать вывод, что реальная языковая статистика в нашей стране явно противоречит тому, что навязывается через государственную политику.

Также читайте интересные выдержки из исследования Google: Как выйти замуж, почему уволили Богдана и что такое кринж. Google показал топ вопросов украинцев в 2020-м.

Еще Google назвал самые популярные книги 2020 года в Украине. Среди них нет ни украинских, ни российских.