В Google проанализировали, о ком из умерших в 2020 году, украинцы искали больше всего информации. Фото: Pikist

В 2020 году среди умерших знаменитостей украинцев больше всего интересовали персоны российского актера Бориса Клюева, американского баскетболиста Коби Брайанта и писателя-сатирика Михаила Жванецкого. 

Об этом свидетельствует срез поисковой активности пользователей и самых популярных поисковых запросов в Украине за 2020 год (Google Zeitgeist), говорится в официальном блоге Google Украина

В целом топ-10 утрат года-2020 по версии Google выглядит так: 

  • российский актер Борис Клюев (сыграл Рошфора в "Д’Артаньяне и трех мушкетерах", Николая Воронина в сериале "Воронины")
    Умер в сентябре в возрасте 76 лет. В феврале 2019 года артист рассказал, что у него диагностировали онкологию - рак легких.

  • американский баскетболист Коби Брайант
    Погиб в январе в результате крушения вертолета в Калифорнии. 41-летний баскетболист находился на борту своего частного вертолета вместе с четырьмя другими пассажирами, в том числе своей 13-летней дочерью, все они умерли. 

  • писатель-сатирик Михаил Жванецкий
    Умер в ноябре, причиной смерти называют возраст и болезни (в последнее время плохо ходил). Жванецкому было 86 лет. 

  • аргентинский футболист Диего Марадона
    Умер в конце ноября в возрасте 60 лет. У легенды футбола случился сердечный приступ. По данным адвоката Марадоны, он и стал причиной смерти

  • американский актер Чедвик Боузман (сыграл роль Черной пантеры в одноименном фильме по комиксам Marvel)
    Умер в конце августа в возрасте 43 лет. В 2016-м у актера была диагностирована третья стадия рака толстой кишки. Последние годы он боролся с болезнью, продолжая сниматься в кино.
     
  • российский актер Армен Джигарханян
    Умер в ноябре на 85-м году жизни. В октябре он попал в больницу, у него было множество возрастных заболеваний, причиной смерти стал отказ почек

  • российская инстаграм-блогерша Настя Тропицель
    Умерла в возрасте 18 лет на Бали. Девушка в конце июня получила смертельную черепно-мозговую травму, врезавшись на спортивном мотоцикле в бордюр.

  • афроамериканец Джордж Флойд
    Афроамериканец, убитый полицией во время ареста в Миннеаполисе 25 мая 2020 года. Его смерть положила начало протестному движению  Black Lives Matter

  • шотландский актер Шон Коннери (наиболее известен ролью Джеймса Бонда)
    Умер в конце октября в возрасте 90 лет. Он скончался из-за дыхательной недостаточности, вызванной пневмонией, возраста и аритмии. 

  • российская певица Валентина Легкоступова (известна широкой общественности по хиту 1980-х годов "Ягода-малина")
    Умерла в августе в возрасте 54 лет. Сообщалось, что перед смертью певица была жестоко избита и пыталась защищаться. 

Напомним, также Google показал самые популярные запросы украинцев в 2020-м.

Кроме того, "Страна" писала о том, какими покупками украинцы интересовались в Google в 2020 году.

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