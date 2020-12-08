В 2020 году среди умерших знаменитостей украинцев больше всего интересовали персоны российского актера Бориса Клюева, американского баскетболиста Коби Брайанта и писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

Об этом свидетельствует срез поисковой активности пользователей и самых популярных поисковых запросов в Украине за 2020 год (Google Zeitgeist), говорится в официальном блоге Google Украина.

В целом топ-10 утрат года-2020 по версии Google выглядит так:

Напомним, также Google показал самые популярные запросы украинцев в 2020-м.

Кроме того, "Страна" писала о том, какими покупками украинцы интересовались в Google в 2020 году.