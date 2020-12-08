Клюев, Марадона и Жванецкий. В Google назвали главные утраты-2020 для украинцев
В 2020 году среди умерших знаменитостей украинцев больше всего интересовали персоны российского актера Бориса Клюева, американского баскетболиста Коби Брайанта и писателя-сатирика Михаила Жванецкого.
Об этом свидетельствует срез поисковой активности пользователей и самых популярных поисковых запросов в Украине за 2020 год (Google Zeitgeist), говорится в официальном блоге Google Украина.
В целом топ-10 утрат года-2020 по версии Google выглядит так:
- российский актер Борис Клюев (сыграл Рошфора в "Д’Артаньяне и трех мушкетерах", Николая Воронина в сериале "Воронины")
Умер в сентябре в возрасте 76 лет. В феврале 2019 года артист рассказал, что у него диагностировали онкологию - рак легких.
- американский баскетболист Коби Брайант
Погиб в январе в результате крушения вертолета в Калифорнии. 41-летний баскетболист находился на борту своего частного вертолета вместе с четырьмя другими пассажирами, в том числе своей 13-летней дочерью, все они умерли.
- писатель-сатирик Михаил Жванецкий
Умер в ноябре, причиной смерти называют возраст и болезни (в последнее время плохо ходил). Жванецкому было 86 лет.
- аргентинский футболист Диего Марадона
Умер в конце ноября в возрасте 60 лет. У легенды футбола случился сердечный приступ. По данным адвоката Марадоны, он и стал причиной смерти.
- американский актер Чедвик Боузман (сыграл роль Черной пантеры в одноименном фильме по комиксам Marvel)
Умер в конце августа в возрасте 43 лет. В 2016-м у актера была диагностирована третья стадия рака толстой кишки. Последние годы он боролся с болезнью, продолжая сниматься в кино.
- российский актер Армен Джигарханян
Умер в ноябре на 85-м году жизни. В октябре он попал в больницу, у него было множество возрастных заболеваний, причиной смерти стал отказ почек.
- российская инстаграм-блогерша Настя Тропицель
Умерла в возрасте 18 лет на Бали. Девушка в конце июня получила смертельную черепно-мозговую травму, врезавшись на спортивном мотоцикле в бордюр.
- афроамериканец Джордж Флойд
Афроамериканец, убитый полицией во время ареста в Миннеаполисе 25 мая 2020 года. Его смерть положила начало протестному движению Black Lives Matter.
- шотландский актер Шон Коннери (наиболее известен ролью Джеймса Бонда)
Умер в конце октября в возрасте 90 лет. Он скончался из-за дыхательной недостаточности, вызванной пневмонией, возраста и аритмии.
- российская певица Валентина Легкоступова (известна широкой общественности по хиту 1980-х годов "Ягода-малина")
Умерла в августе в возрасте 54 лет. Сообщалось, что перед смертью певица была жестоко избита и пыталась защищаться.
Напомним, также Google показал самые популярные запросы украинцев в 2020-м.
Кроме того, "Страна" писала о том, какими покупками украинцы интересовались в Google в 2020 году.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.