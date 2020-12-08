Навальный стал самой популярной персоной года по версии Google Украина. Фото: facebook.com/navalny

Google Украина презентовал срез поисковой активности пользователей и самых популярных поисковых запросов, на основании которых был сформирован список из 10 персон, которые более всего интересовали украинских пользователей в 2020 году.

Топ-10 персон года выглядит таким образом:

  1. Алексей Навальный 
  2. Джо Байден
  3. Александр Лукашенко
  4. Михаил Ефремов
  5. Ким Чен Ын
  6. Артем Дзюба
  7. Дональд Трамп
  8. Геннадий Кернес
  9. Моргенштерн
  10. Билли Айлиш

Отметим, что среди десяти самых популярных персон в списке оказался только один украинец - вновь избранный мэр Харькова Геннадий Кернес, зато оказались сразу четверо россиян: Навальный, Ефремов, Дзюба и Моргенштерн.

Стоит отметить, что лидирующий в топе российский оппозиционер Алексей Навальный, вероятно, интересовал читателей в связи с отравлением, которому он подвергся 20 августа по пути из Томска в Москву. Политик почувствовал себя плохо в самолете, лайнер экстренно посадили в Омске. Навального госпитализировали, но он впал в кому. Позже его отправили в клинику в Берлине.

Информацию о занимающем вторую ступень американском политике Джо Байдене пользователи, вероятно, часто искали в связи с разгоревшимся в Украине скандалами и выборами президента США.

Не исключено, что Александр Лукашенко интересовал пользователей в связи с протестами после выборов президента Беларуси и последовавшей чередой резонансных заявлений ставшего опальным в Европе политика

Всплекс популярности российского актера Михаила Ефремова произошел после того, как он спровоцировал смертельное ДТП, предстал перед судом и был осужден на длительное заключение в колонии.

Информацию о северокорейском лидере Ким Чен Ыне искали в связи с его загадочными исчезновениями и слухами о смерти политика.

Лучший игрок российской премьер-лиги, капитан "Зенита" футболист Артем Дзюба "прославился" секс-скандалом.

Президент Дональд Трамп весь год делал громкие заявления и в конце года, по предварительным данным, проиграл выборы Джо Байдену.

Информацию о Геннадии Кернесе искали в связи с его заболеванием коронавирусом, тяжелым течением болезни, что не помешало ему в первом туре выиграть выборы мэра Харькова.

Скандальный российский хип-хоп-исполнитель Алишер Моргенштерн в 2020-м выпустил клип, в котором он и звезда хип-хопа Lil Pump вертят Землю на своих пенисах.

Американская певица Билли Айлиш стала автором главного саундтрэка к новому фильму о Джеймсе Бонде.

 

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