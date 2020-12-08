Google Украина презентовал срез поисковой активности пользователей и самых популярных поисковых запросов, на основании которых был сформирован список из 10 персон, которые более всего интересовали украинских пользователей в 2020 году.

Топ-10 персон года выглядит таким образом:

Алексей Навальный Джо Байден Александр Лукашенко Михаил Ефремов Ким Чен Ын Артем Дзюба Дональд Трамп Геннадий Кернес Моргенштерн Билли Айлиш

Отметим, что среди десяти самых популярных персон в списке оказался только один украинец - вновь избранный мэр Харькова Геннадий Кернес, зато оказались сразу четверо россиян: Навальный, Ефремов, Дзюба и Моргенштерн.

Стоит отметить, что лидирующий в топе российский оппозиционер Алексей Навальный, вероятно, интересовал читателей в связи с отравлением, которому он подвергся 20 августа по пути из Томска в Москву. Политик почувствовал себя плохо в самолете, лайнер экстренно посадили в Омске. Навального госпитализировали, но он впал в кому. Позже его отправили в клинику в Берлине.

Информацию о занимающем вторую ступень американском политике Джо Байдене пользователи, вероятно, часто искали в связи с разгоревшимся в Украине скандалами и выборами президента США.

Не исключено, что Александр Лукашенко интересовал пользователей в связи с протестами после выборов президента Беларуси и последовавшей чередой резонансных заявлений ставшего опальным в Европе политика.

Всплекс популярности российского актера Михаила Ефремова произошел после того, как он спровоцировал смертельное ДТП, предстал перед судом и был осужден на длительное заключение в колонии.

Информацию о северокорейском лидере Ким Чен Ыне искали в связи с его загадочными исчезновениями и слухами о смерти политика.

Лучший игрок российской премьер-лиги, капитан "Зенита" футболист Артем Дзюба "прославился" секс-скандалом.

Президент Дональд Трамп весь год делал громкие заявления и в конце года, по предварительным данным, проиграл выборы Джо Байдену.

Информацию о Геннадии Кернесе искали в связи с его заболеванием коронавирусом, тяжелым течением болезни, что не помешало ему в первом туре выиграть выборы мэра Харькова.

Скандальный российский хип-хоп-исполнитель Алишер Моргенштерн в 2020-м выпустил клип, в котором он и звезда хип-хопа Lil Pump вертят Землю на своих пенисах.

Американская певица Билли Айлиш стала автором главного саундтрэка к новому фильму о Джеймсе Бонде.