Покупкой iPhone 12 украинцы интересовались реже, чем приобретением масок и респираторов. Фото: Google

В уходящем 2020 году украинцы чаще всего интересовались в Google приобретением медицинских масок. Для сравнения, в 2019 году, до эпидемии коронавирусной болезни в Украине, наиболее желаемым приобретением для пользователей поисковой системы был iPhone 11.

Об этом гласят данные, обнародованные компанией "Google Украина".

Так, топ-10 покупок 2020 года, которыми интересовались украинские пользователи поисковой системы, выглядит так:

  • Маска медицинская;
  • Пульсоксиметр;
  • Респиратор;
  • iPhone 12;
  • Антисептик;
  • Глицерин;
  • Парацетамол;
  • Картина по номерам;
  • Кварцевая лампа;
  • Кислородный концентратор.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2020 году украинцы слушали в YouTube в основном российских исполнителей. А если и украинских - то русскоязычных.

Также "Страна" сообщала, что из-за пандемии Covid-19 наиболее популярными местами отдыха среди украинцев в уходящем году стали Коблево Николаевской области и Лазурное Одесской области.

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