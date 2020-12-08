В уходящем 2020 году украинцы чаще всего интересовались в Google приобретением медицинских масок. Для сравнения, в 2019 году, до эпидемии коронавирусной болезни в Украине, наиболее желаемым приобретением для пользователей поисковой системы был iPhone 11.

Об этом гласят данные, обнародованные компанией "Google Украина".

Так, топ-10 покупок 2020 года, которыми интересовались украинские пользователи поисковой системы, выглядит так:

Маска медицинская;

Пульсоксиметр;

Респиратор;

iPhone 12;

Антисептик;

Глицерин;

Парацетамол;

Картина по номерам;

Кварцевая лампа;

Кислородный концентратор.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2020 году украинцы слушали в YouTube в основном российских исполнителей. А если и украинских - то русскоязычных.

Также "Страна" сообщала, что из-за пандемии Covid-19 наиболее популярными местами отдыха среди украинцев в уходящем году стали Коблево Николаевской области и Лазурное Одесской области.