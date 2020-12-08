Маска, пульсоксиметр, антисептик и iPhone 12. Какими покупками украинцы интересовались в Google в 2020 году
В уходящем 2020 году украинцы чаще всего интересовались в Google приобретением медицинских масок. Для сравнения, в 2019 году, до эпидемии коронавирусной болезни в Украине, наиболее желаемым приобретением для пользователей поисковой системы был iPhone 11.
Об этом гласят данные, обнародованные компанией "Google Украина".
Так, топ-10 покупок 2020 года, которыми интересовались украинские пользователи поисковой системы, выглядит так:
- Маска медицинская;
- Пульсоксиметр;
- Респиратор;
- iPhone 12;
- Антисептик;
- Глицерин;
- Парацетамол;
- Картина по номерам;
- Кварцевая лампа;
- Кислородный концентратор.
Ранее мы рассказывали о том, что в 2020 году украинцы слушали в YouTube в основном российских исполнителей. А если и украинских - то русскоязычных.
Также "Страна" сообщала, что из-за пандемии Covid-19 наиболее популярными местами отдыха среди украинцев в уходящем году стали Коблево Николаевской области и Лазурное Одесской области.