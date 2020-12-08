Украинцы чаще всего искали в Google на русском языке. Фото: Pixabay

Google, который в первый день зимы определил самые популярные видео на YouTube, проанализировал поисковые запросы 2020 году среди украинской аудитории и определил рейтинг самых популярных из них.

Об этом сообщается в официальном блоге Google в Украине.

Так, в этом году жители нашей страны больше всего искали информацию, связанную с коронавирусом. Примечательно, что все запросы, которые попали в десятку, были на русском языке, два из них - на английском, но ни одного на украинском.

Топ-запросы 2020 года:

  • Коронавирус;
  • Коронавирус рекомендации;
  • Выборы в США;
  • Google Classroom;
  • Симптомы коронавируса;
  • На урок;
  • Холостячка;
  • Праздники 2020;
  • Карантин в Украине;
  • Zoom.

Ранее мы писали, что в Google теперь можно найти песню, насвистев, напев или даже промычав ее.

Также рассказывали, что украинцы слушали на YouTube в уходящем году.

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