Коронавирус и выборы в США. Google показал самые популярные запросы украинцев в 2020-м
Google, который в первый день зимы определил самые популярные видео на YouTube, проанализировал поисковые запросы 2020 году среди украинской аудитории и определил рейтинг самых популярных из них.
Об этом сообщается в официальном блоге Google в Украине.
Так, в этом году жители нашей страны больше всего искали информацию, связанную с коронавирусом. Примечательно, что все запросы, которые попали в десятку, были на русском языке, два из них - на английском, но ни одного на украинском.
Топ-запросы 2020 года:
- Коронавирус;
- Коронавирус рекомендации;
- Выборы в США;
- Google Classroom;
- Симптомы коронавируса;
- На урок;
- Холостячка;
- Праздники 2020;
- Карантин в Украине;
- Zoom.
Ранее мы писали, что в Google теперь можно найти песню, насвистев, напев или даже промычав ее.
Также рассказывали, что украинцы слушали на YouTube в уходящем году.