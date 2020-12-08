Google, который в первый день зимы определил самые популярные видео на YouTube, проанализировал поисковые запросы 2020 году среди украинской аудитории и определил рейтинг самых популярных из них.

Об этом сообщается в официальном блоге Google в Украине.

Так, в этом году жители нашей страны больше всего искали информацию, связанную с коронавирусом. Примечательно, что все запросы, которые попали в десятку, были на русском языке, два из них - на английском, но ни одного на украинском.

Топ-запросы 2020 года:

Коронавирус;

Коронавирус рекомендации;

Выборы в США;

Google Classroom;

Симптомы коронавируса;

На урок;

Холостячка;

Праздники 2020;

Карантин в Украине;

Zoom.

Ранее мы писали, что в Google теперь можно найти песню, насвистев, напев или даже промычав ее.

Также рассказывали, что украинцы слушали на YouTube в уходящем году.