В Великобритании вакцинировали от коронавируса первого мужчину. Фото: angliya.today

Во вторник, 7 декабря, в Великобритании начали вакцинацию от коронавируса. Первым мужчиной, который получил прививку, стал 81-летний Уильям Шекспир из графства Уорикшир, а первой женщиной - 90-летняя  Маргарет Кинан.

Об этом сообщает BBC.

Так, правительство Великобритании закупило первую партию вакцины от Covid-19 производства Pfizer. На одного человека рассчитано две дозы вакцины, а всего куплено 800 доз. Первыми прививку получат британцы старше 80 лет, жители домов престарелых, часть социальных работников и персонала медицинских учреждений. До конца года планирую вакцинировать 4 миллиона жителей Великобритании.

Первым мужчиной, кому сделали прививку от коронавируса, стал Уильям Шекспир. Тезка всемирно известного писателя, которому уже 89 лет, поблагодарил персонал больницы за внимание к пожилым людям и профессиональную работу.

Отмечают, что первым гражданином Великобритании, кого вакцинировали от Covid-19  стала Маргарет Кинан. Через неделю ей исполняется 91 год и она считает вакцину самым лучшим подарком к празднику. Весь последний год пожилая женщина провела в одиночестве из-за пандемии коронавируса.

"Это очень почетно быть первым человеком, привитым от Covid-19, и лучший подарок ко дню рождения. Это значит, что в новом году я наконец смогу видеться с родными и друзьями. Ведь почти весь прошедший год я провела в одиночестве", - рассказала она о своих впечатлениях.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II и ее муж герцог Филипп получат вакцину от коронавируса в порядке очереди. Привилегии королевской семьи не помогут пожилым супругам получить прививку быстрее.

Также "Страна" сообщала, что по данным опроса, более трети жителей Великобритании не собираются делать прививку от коронавируса.

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