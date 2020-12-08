Завтра исполняется год как состоялся саммит Нормандской четверки в Париже. Впервые с 2016 года вместе собрались главы Украины, России, Франции и Германии: три президента и канцлер. Это произошло 9-10 декабря.

Встреча стала возможной благодаря приходу к власти в Украине Владимира Зеленского. Он заявил, что разблокирует похороненный при Порошенко формат. Чтобы на нем вступить в переговоры с Путиным и закончить войну на Донбассе. А также вернуть Украине потерянные на востоке территории.

И действительно, для того, чтобы Россия вернулась за стол переговоров, Зе сделал многое - развел войска на трех участках, дал согласие на "формулу Штайнмайера", провел обмены пленными.

И вот прошел год, и можно констатировать - ожидания не сбылись. Война не закончилась, а только приостановилась. А до реинтеграции территорий также далеко, как и при Порошенко.

Разбирались, почему так произошло и что произойдет дальше.

О чем договорились в Париже и что из этого исполнили

По итогам Нормандской встречи был подписан важный документ - коммюнике. Его полный текст сейчас опубликован на сайтах глав государств Нормадского формата - включая и Офис украинского президента.

Проанализируем главные положения коммюнике и посмотрим, что из них выполнено.

1. "Минские соглашения продолжают быть основой работы "Нормандского формата", государства-участники которого привержены их полному выполнению", - говорилось в документе.

По факту же Украина официально заявила, что Минские соглашения нужно изменить. И убрать оттуда любые политические обязательства Киева по отношению к Донбассу. А также пункт о передаче границы после выборов и внесения особого статуса в Конституцию.

Это говорится на высшем уровне: Зеленским, вице-премьером Резниковым, представителем Украины в ТКГ Кравчуком. Наконец, Рада приняла постановление, которое запрещает проводить выборы на Донбассе, пока Киев не получит контроль над границей. Хотя в Минских соглашениях все ровно наоборот.

Именно эти заявления и решения вызвали отказ России от работы по многим направлениям Трехсторонней контактной группы.

2. Полный режим прекращения огня.

Эта мера начала действовать только в конце июля. То есть через 8 месяцев после Парижского саммита. До тех пор шли довольно интенсивные бои.

Как уже рассказывала "Страна", Украина последовательно отказывалась подписывать в Минске усиление мер по остановке огня. Туда входили приказы по армии не стрелять в ответ, не вести диверсий, проводить совместную инспекции. Все эти нормы еще весной вычеркивались Офисом президента.

Но летом изменилась политическая ситуация - на носу были местные выборы, с которыми у "слуг" были проблемы - особенно на востоке Украины. И, видимо, было решено наконец установить мир. В итоге еще весенние предложения России летом были Украиной завизированы.

При этом ситуация регулярно срывается в перестрелки - особенно часто это стало происходить после окончания выборов. Тем не менее, это пока что единственный более-менее устойчивый результат Парижского саммита.

3. План по разминированию.

Не утвержден, работы не начаты.

4. Разведение сил и средств на трех новых участках до конца марта 2020 года.

Не утверждено и не начато по сей день.

5. Обмен "всех на всех" до конца 2019 года

Реализовано частично. Под новый год прошел очередной обмен. По нему из Украины, в частности, уехали бывшие "беркутовцы", которых судили по делу о Майдане.

Но о новых обменах пока ничего не слышно. Более того, и в "республиках", и в России говорят, что в ближайшее время он вряд ли состоится. По крайней мере до тех пор, пока не будет выполнены другие пункты Минских соглашений.

6. Соглашение по новым пунктам перехода на Донбассе.

Стороны не могут договориться и здесь, Украина открывает КПВВ без согласования с сепаратистами, те в свою очередь блокируют движение по этим пунктам.

7. Один из самых важных пунктов - особый статус Донбасса. Дословно он звучит так:

"Согласование в "Нормандском формате" и Трехсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления - особого статуса Отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений от 2015 года – для обеспечения его действия на постоянной основе".

Очевидно, что речь идет именно об украинских законодательных инициативах. Однако Киев за этот год так и не вынес проект закона об особом статусе на рассмотрение ни ТКГ, ни Нормандской четверки. Естественно, нет проектов и по другим законам, связанным с автономией региона. Ни, тем более, проектов изменений в Конституцию, где особый статус, согласно Минским соглашениям, должен быть закреплен.

Наоборот - представители украинской власти регулярно заявляют, что Конституцию "под Донбасс" менять они не будут.

8. Легализация "формулы Штайнмайера" в Украине.

Дословно: "интегрировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство, в соответствии с версией, согласованной в "Нормандском формате" и Трехсторонней контактной группе".

Здесь все еще проще: формулировку Украина согласовала еще в позапрошлом октябре. И должна была внести в закон об особом статусе Донбасса.

Эта формула говорит о том, что закон временно вступает в силу в первый день выборов на неподконтрольных территориях. И после отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли свободно, закон становится постоянно действующим.

То есть обязательством Украины было уже без всяких совещаний в ТКГ узаконить эту формулировку. Однако это не сделано.

9. В течение четырех месяцев - то есть до марта 2020 года - провести новую встречу на уровне глав МИД и советников для обсуждения вопросов местных выборов.

Ту встречу перенесли из-за коронавируса, но и позже по вопросу выборов ни о чем договориться не смогли, так как все упирается в главную проблему: в Минских соглашениях прописано проведение выборов на неподконтрольных территориях до передачи контроля над границей. А Украина настаивает на выборах после передачи контроля.

Почему саммит потерпел крах?

Итак, резюмируем: более-менее выполнены два пункта из девяти: по прекращению огня и обмену пленными.

Но эти шаги, конечно, не претендуют на ключевые: они - лишь предварительное условие политического урегулирования. Которое и является стержнем Минских соглашений. Поскольку войну невозможно закончить без снятия политических или территориальных противоречий.

И, как видим по неисполненным пунктам, именно политические вопросы Украина отказалась решать наотрез. По крайней мере - по букве Минска-2, которому в коммюнике выразил приверженность и Зеленский.

Такой ход событий был предопределен уже в ходе саммита, куда Зе поехал, когда под окнами Офиса президента шел митинг националистов, а сопровождающие президента украинские чиновники клялись, что "красные линии" они переходить не будут.

Уже тогда стало понятно, что прорыва не будет, и надежды, что война закончится в ближайшие месяцы, нет.

Так оно и случилось. Саммит в Париже даже по осторожной риторике коммюнике был совсем не тем, чего тогда ждали от Зеленского. Итог был на твердую тройку - такие же результаты привозил с подобных встреч и Порошенко.

Но даже в это сдержанное коммюнике удалось заложить много важных вещей, которые бы сдвинули с мертвой точки вопрос особого статуса, например. Впрочем, буквально на следующий день после подписания, стало понятно, что Банковая этот пункт исполнять не будет.

Норму о согласовании такого статуса Офис президента банально сфальсифицировал, выложив на свой сайт формулировки, которые не соответствовали англоязычному оригиналу.

Так, вместо заявления о согласовании всех нормативных актов по особому статусу, на Банковой вписали только закон, который был принят Радой в 2014 году. Хотя Минские соглашения требуют изменить под это еще и Конституцию.

После волны критики, у Зеленского подделку исправили.

Но даже на официальном уровне в Киеве постоянно заявляли, что политическую часть Минских соглашений выполнять не будут.

Из-за чего, собственно, процесс зашел в тупик и договоренности саммита "четверки" в Париже были в целом и провалены.

Но вопрос - зачем было подписывать то, чего не собираешься выполнять?

Не исключено, что у Зеленского, возможно, и планировали исполнять написанное. Но также очевидно, что президент в любых телодвижениях по Донбассу сверял часы не с условной "партией мира", а с "партией войны" и следовал ее "красным линиям". Что и предопределило крах парижских договоренностей.

Что будет дальше? План Б от Кравчука и реальность от Байдена

Уже после саммита Зеленский заявил, что у него есть "план Б" по Донбассу - мол, если за год после Парижа никаких подвижек не будет, то он его запустит.

Но до сих пор никто этот план четко не сформулировал.

Были робкие намеки на "кипрский сценарий", о котором говорил глава МИД Вадим Пристайко. Это когда конфликт замораживается, а на линию фронта вводятся миротворцы.

Но очевидно, что миротворцы ООН на территорию Украины без согласия России - члена Совета безопасности - не войдут. Без этого военной заморозки конфликта не произойдет - ведь Украина сама отказывается повсеместно разводить войска.

Ввод на линию фронта военных из дружественных Киеву стран НАТО и без согласия России - крайне маловероятный сценарий. Который превратит линию разграничения на Донбассе в вероятный театр Третьей мировой войны.

Также сложно найти такой "план Б", который бы вписывался в рамки Минских соглашений. Выходить из них официально Киеву не с руки - ведь это позволит запустить процесс снятия санкций с России (они привязаны к Минску-2, поэтому, кстати, на следующей неделе Рада и продлит еще на год действие не работающего реально закона об особом статусе Донбасса).

Вчера представитель Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что план таки будет готов уже в январе. Детали первый президент раскрывать отказался. Что пока рождает сомнения в наличии неких продуманных альтернатив.

В тоже время, дата (январь), судя по всему, названа не случайно.

Именно в январе ожидается инаугурация Джо Байдена.

И, не исключено, что как раз с этим и связаны все "тормоза" по Донбассу, конфликт в котором за этот год старались просто заморозить.

В этой связи интересны недавние откровения экс-посла Канады в Украине Романа Ващука. Он поведал, что люди Байдена общались с украинскими властями и предлагали не делать резких шагов по Донбассу. То есть - ничего не решать по существу.

"Я был на одном совещании с ключевыми американцами, среди которых были представители команды Байдена. Все эти американцы говорили украинцам: "Подождите еще несколько месяцев, не делайте никаких основополагающих уступок сейчас, потому что политическая ситуация общая глобально может измениться в вашу пользу, и тогда вы сможете уже по-новому калибровать свой подход", – передавал суть беседы Ващук.

Другими словами "ключевые американцы" (то есть, надо полагать представители Госдепа, где и при Трампе рулили демократы) предлагали украинцам не торопится с решениями по Донбассу до прихода к власти новой администрации в США.

И именно это является определяющим во всей ситуации по Донбассу. Ее просто подвесили до тех, пока на сцене не появятся настоящие "хозяева положения", которые и определят, в каком направлении развиваться конфликту.

Тем более, что вопрос этот напрямую связан с отношениями США с Россией. А у Трампа на российском направлении руки были связаны, так как любые движения в сторону Москвы вызывали шквал обвинений со стороны демократов в "работе на Кремль".

У команды Байдена в этом плане будут развязаны руки. И именно новая администрация в Вашингтоне, исходя из своей стратегии в отношении с России, будет определять - что делать Украине с Донбассом и Минскими соглашениями. Идти ли на выполнение политической части Минска, чтоб о чем-то параллельно договариваться с Россией? Идти ли на обострение конфликта, чтоб надавить на Россию? Или же заморозить ситуацию в нынешнем состоянии?

Поэтому решения по Донбассу, которые и определят ход событий в будущем, будут приняты, возможно, уже в январе-феврале. Но не в Киеве. И даже не в Париже и не в Берлине. А в Вашингтоне.

А до тех пор будет продолжать слушать Кравчука и Арестовича о "планах Б".