Украинских врачей зовут в Польшу лечить коронавирус на зарплаты, в разы больше, чем в Украине.

Так как своих докторов не хватает (многие выехали в страны западной Европы, где платят больше), из-за эпидемии польские власти обещают упростить трудоустройство медиков из-за пределов Евросоюза.

Сенат Польши принял соответствующую поправку в закон по борьбе с COVID-19, или так называемый ковидный акт (но его еще должен подписать президент).

Этим документом отменяется обязательная нострификация (подтверждение) дипломов украинских и белорусских врачей.

По этой же поправке докторам, которые лечат "ковид", вдвое подняли зарплаты. Вместе с надбавками выходит около 12-15 тысяч злотых (около 100 тысяч гривен)

Впрочем, украинским врачам, как пояснил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, будут платить меньше. Кроме того, первый год они будут работать под наблюдением польских коллег.

Опрошенные нами эксперты говорят, что наши медики могут рассчитывать на 50-80 тысяч грн чистыми - что по украинским меркам прилично, но это никак не космические зарплаты в 300-400 тысяч гривен, которыми зазывают украинцев (такие ставки, как пояснил нам Томаш Богдевич из агентства по трудоустройству Gremi Personel, только у высококлассных польских хирургов анестезиологов).

Выясняли, какие зарплаты и условия ждут украинских врачей в Польше.

"А мы что? Пригласим шаманов из Гвинеи?"

"Мы можем набрать первую группу из нескольких десятков врачей из Украины в течение двух недель", - сказал в интервью изданию Rzeczpospolita президент агентства по трудоустройству Кшиштоф Инглот.

Раньше для трудоустройства в Польше от украинских врачей требовали подтвердить диплом, а это волокита на долгие месяцы. Во время эпидемии, обещают польские власти, потребуется лишь знать польский язык, иметь за плечами трехлетний опыт работы, а диплом врача всего лишь должен заверить консул Польши.

Упростить трудоустройство украинских врачей поляки намеревались еще до эпидемии, а коронавирус обострил проблему дефицита врачей, от которой Польша страдает последние годы (не хватает десятков тысяч рук, так как польские медики уезжают в Западную Европу). В польских больницах находится более 10 тысяч пациентов с Covid-19.

В Украине уже готовятся к оттоку врачей в Польшу и дефициту специалистов.

"Польша отменила нострификации дипломов украинским медикам. Теперь они могут беспрепятственно туда поехать и работать. Их там ждут. И если мы не повысим им зарплаты - поверьте, они все поедут за границу ", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Верховной Раде.

И проблема оттока не только в зарплатах, но в медреформе, которую запустила Супрун и продолжает команда Зеленского.

"Поляки прекрасно понимают, что ожидает Украину после "медреформы" - больницы будут закрываться, а украинские врачи массово выезжать за границу, где их уже ждут. Через этот путь прошли многие страны Восточной Европы, которые начинали делать реформы, не позаботившись о человеческом потенциале и очень скоро оказались перед фактом, что лечить граждан стало некому. Поляки решили реагировать быстро, предложив украинским врачам упрощенные условия трудоустройства, чтобы не потерять уникальную возможность решить свою проблему острого дефицита кадров за счет хороших специалистов из Украины. Но, к их счастью, рядом есть Украина, которая упорно наступила на те же грабли, и теперь свой дефицит врачей они пополнят за наш счет. За чей счет потом пополним дефицит врачей мы? Пригласим шаманов из Папуа - Новой Гвинеи?" - написала в своем Facebook известный врач Ольга Богомолец.

Сколько на самом деле получат наши врачи в Польше

Тем временем в Украине посредники уже рекламируют вакансии для медиков на зарплаты со ставкой 200 злотых (1,5 тыс. грн) в час, что при 200 часах в месяц, со сверхурочными, как обещают сайты, якобы выходит до 300 тысяч гривен.

О гигантских зарплатах для украинских врачей в Польше заявил Василий Воскобойник, президент украинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

В интернете активно зазывают украинских врачей на гигантские зарплаты в Польшу

"Польша увеличила размер заработных плат для своих врачей до уровня Германии. Таким образом они сдерживают отток своих кадров за границу и дополнительно приглашают к себе на работу украинских специалистов, предлагая заработные платы на уровне 300-400 тысяч гривен в месяц. А что делает украинская власть? Она не может обеспечить даже рост заработной платы врачам до 23 тысяч гривен. У кого-то еще есть сомнения в том, что трудовая миграция из Украины в ближайшее время сократится?", - написал Воскобойник в Facebook.

"За 400 тысяч я сам поеду в Польшу работать", - заявил в эфире одного из телеканалов президент Ассоциации анестезиологов Сергей Дубров, которого цитирует Воскобойник.

"Страна" выяснила, что никаких "300-400 тысяч", конечно, украинцам не заплатят.

"Такие зарплаты - только у светил. У обычного врача ставка - 6-7,5 тысяч злотых (46-53 тысяч грн). Тем, кто лечит "ковидных", обещают надбавки в виде двойной зарплаты, то есть 12-15 тыс. злотых (и то закон еще на подписи у президента). Нанятым из-за пределов ЕС докторам для лечения ковида, естественно, будут платить меньше - как говорят эксперты, около 7-10 тыс. злотых (53-76 тыс. грн). На самом деле польские врачи во время эпидемии сами жалуются на низкую зарплату и на плохие условия, медсестры даже грозились забастовкой. И тогда Сенат принял поправки к ковидному закону о надбавках. А фейк о больших зарплатах запустил один парламентарий из правящей партии Станислав Карчевский, который на телевидении заявил, что врачи хорошо зарабатывают, мол, сам знает одного, который имеет 50 тысяч злотых (380 тысяч гривен). Может, и есть такие уникальные доктора в каких-то частных клиниках, но это явно не о рядовом враче", - рассказал "Стране" польские журналист Павел Беднарз.

За смену - 7,5 тысяч гривен

Пока же украинских докторов в Польше работает немного - это те, кто прошел через процедуру подтверждения диплома, выучил язык и сдал экзамен.

"На данный момент, чтобы работать врачом в Польше, нужно не только в совершенстве изучить польский язык (сдать экзамен), нострифицировать документы, но и пройти стажировку и сдать Государственный врачебный экзамен. Это все занимает 2-3 года и траты в более 10 тыс. евро", - рассказывает нам Владимир Леус, врач из Ивано-Франковска.

По последним данным высшей палаты медицины, в государственных клиниках Польши трудятся врачами 1137 иностранцев, треть из них - из Украины (314 врачей). Еще несколько десятков работают в частных больницах, по которым нет статистики.

"Моя коллега с 15-летним стажем работы выучила польский, семь лет назад выехала в Варшаву, подтвердила диплом и получает около 8 тысяч злотых (примерно 60 тысяч гривен), что в разы больше, чем она зарабатывала в Украине. Больница чистая, современная", - говорит "Стране" врач из Львова Ирина Муха.

Врач-терапевт из Киева Виталий Ивасенко, который уехал работать в Варшаву, рассказывает, что в Польше украинским врачам больше платят, чем, например, в Чехии, которая также популярна для медицинской эмиграции.

По его словам, начинающий молодой спец без опыта получает около 3,5-5 тысяч злотых (27-38 тысяч гривен), cемейные врачи со стажем работы зарабатывают свыше 10 тысяч злотых в месяц (около 76 тысяч гривен), а у врача-специалиста - около 20 тысяч злотых (150 тысяч гривен). Но у высококлассных хирургов может быть и еще больше.

"Со стажем и повышением квалификации доход только растет. Бывший вице-министр здравоохранения Польши признавался, что получал 7 тысяч злотых и ушел с ложности, поскольку с его опытом он, как врач-терапевт, заработает по крайней мере в три раза больше", - говорит Ивасенко.

Больше всего, говорит он, оплачиваются дежурства врачей-специалистов.

"1 тысяч злотых (7,5 тысяч гривен) за смену - не предел", - говорит нам Ивасенко.

Работу, по словам Ивасенко, легче найти в провинции, чем в крупных городах.

"Летом 2015 года я съездил в Варшаву и тогда "загорелся". Появилось желание переехать сюда жить. Начал учить язык, поступил в медицинскую школу в Варшаве (типа нашего ПТУ), чтобы иметь специальность и адаптироваться в среде, - делится он своей историей. - Это вскоре позволило мне преодолеть языковой барьер и заняться подтверждением диплома, что я успешно и сделал. Я лично общался с потенциальными работодателями, поездил по стране. Сразу за пределами крупных городов кадров явно не хватает, поэтому договориться о собеседовании не трудно. У меня выгодная специальность: терапевты нужны везде. Но не только. Узкому специалисту не нужно искать работу, клиники за них "дерутся". Многих может отпугнуть сложность всех этапов в процессе получения права на врачебную практику в Польше. Действительно, здесь есть над чем поломать голову. Но результат того стоит. Врачи - это элита польского общества. Наравне с адвокатами, судьями, системными аналитиками".

Кстати, медсестры, по его словам, в Польше нужны еще больше, чем врачи. В Варшаве работа для медсестры найдется и без опыта. Получают они около 3-3,5 тысяч злотых (23-27 тысяч гривен), это втрое-вчетверо больше, чем в регионах Украины (около 5-7 тысяч гривен). У фельдшеров - 4-5 тысяч злотых (30-38 тысяч гривен).

В целом на зарплату влияют количество ночных смен, стаж работы и категория врача, место работы (государственная или частная клиники), регион работы.

Местные врачи не очень любят работать ночью, поэтому ночные дежурства оплачиваются отдельно, как бонус к ставке от 500 до 3 тысяч с лишним злотых (4-23 тысяч гривен) за одно дежурство.

Надбавка к зарплате идет и за выслугу лет: 10% - при 10-летнем стаже работы, 20% - при 20-летнем.

Как на поверку будет проходить упрощенное трудоустройство врачей, эксперты пока точно не понимают.

"Признание украинских медицинских дипломов не может быть принято Европейским Союзом, поскольку это будет означать признание их во всех странах-членах ЕС. В медицинском совете также выступают за сохранение нострификации, считая, что ее отмена может негативно сказаться на пациентах. Появится риск, что в больницы будут набирать врачей-иностранцев без квалификации. Но, возможно, на время эпидемии будет сделано исключение, посмотрим", - говорит нам Марек Ярзенбовски, представитель отдела здравоохранения из Гливице под Краковом.