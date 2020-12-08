Вакцинацию украинцев от коронавируса, которая начнется в конце первого - начале второго квартала 2021 года, планируют проводить в основном за счет мобильных бригад.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил и.о. главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, видео обнародовано в YouTube.

Так, по его словам, в Украине будут и стационарные пункты, где можно будет сделать прививки. Однако в основном вакцинацию будут проводить мобильные бригады.

"В среднем мобильные бригады при максимальном привлечении смогут вакцинировать около 800 000 человек в месяц. Если будем привлекать стационарные пункты прививки или кабинеты прививки, то до миллиона прививок ежемесячно. Это плюс миллион", - сказал Кузин.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в его ведомстве уже создали графики вакцинации, в соответствии с которыми первой прививки сделают группе риска по профессиональному признаку.

Также мы писали о том, что 40% украинцев не хотят вакцинироваться от коронавируса даже бесплатно.