Польша закупила более 60 млн доз вакцин против коронавируса от шести различных производителей. Об этом на своей странице в соцсети сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

"На данный момент мы уже зарезервировали и закупили более 60 млн доз вакцин от 6 ведущих мировых производителей! Мы в безопасности - и сейчас время для серьезной задачи - реализации Национальной программы иммунизации Covid-19", - заявил польский премьер.

Главной целью польского правительства в 2021 году является проведение программы вакцинации населения против коронавируса. Об этом сегодня шла речь на пресс-конференции министра здравоохранения Польши Адама Недзельского и руководителя канцелярии премьер-министра Михала Дворчика, которые представили проект Национальной программы вакцинации против коронавируса, передает "Польское радио".

"Нашим заданием, во-первых, является доставка вакцин, которые будут безопасными и эффективными. Во-вторых, этих вакцин должно быть достаточное количество. В третьих, необходимо провести эту операцию в кратчайшие сроки. Прививки должны быть бесплатными и добровольными, а весь процесс вакцинации должен быть комфортным для граждан, чтобы пункты вакцинации были легкодоступными", - заявил Дворчик.

По словам главы польского Минздрава Адама Недзельского, стране необходимо привить от коронавируса 34 миллиона взрослого населения. Отметим, что по статистическим данным 2020 года, общее число населения Польши составляет 38 659 927 человек.

Стоит отметить, что западные вакцины от Covid-19 нужно вводить одному человеку два раза, то есть 60 миллионами доз можно акцинировать 30 миллионов человек.

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