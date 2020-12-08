В Запорожской области фермер практически уничтожил старое еврейское кладбище, которое находилось возле его земельного участка. Памятники демонтировал, а могилы сравнял с землей. Местные жители пытаются спасти оставшиеся захоронения.

Об этом сообщает телеканала"112 Украина".

Так, по словам местных жителей Гуляйполя (Запорожская область), кладбище начали уничтожать три года назад. За эти годы почти гектар захоронений превратился в поле. Жители города не раз обращались в полицию с целью защитить кладбище, но это ни к чему не привело.

В то же время в ОТГ Гуляйполя заявляют, что в генплане кладбище обозначено как закрытое, на нем давно не хоронят. Но и о том, что там начали уничтожать старые могилы, в объединенной территориальной общине не знали.

"Когда обращаешься к тем, кто его распахивал, они говорят, что у них есть документы, которые никто не показывает. Приехал землеустроитель из городского совета и смотрел. Он приехал без документов. Могилы здесь были. Там ров до кладбища, все сохранилось еще с 1860-х годов", - рассказала одна из местных жительниц.

Отмечают, что в конце прошлого месяца местные правоохранительные органы начали следствие, потому что власти не предоставили документов, которые указывают на границы кладбища. Если по статье "Самовольное занятие земельного участка" докажут вину фермера, то ему грозит арест сроком до полугода.

Напомним, во Львове решили построить роддом на месте старого еврейского кладбища. Хотя Министерство культуры и информационной политики Украины запрещает это строительство.

Также "Страна" сообщала, что в Богуславе установили у дороги еврейские могильные плиты. Они заменяют бордюр.