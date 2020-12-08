В Министерстве обороны предложили занять должность в ведомстве главному редактору издания "Цензор.нет" Юрию Бутусову, известному критикой Минобороны. Сам же Бутусов, который считается одним из главных глашатаев "партии войны" в Украине, пообещал вскоре дать "интересный ответ"

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

"Министерство обороны предлагает Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональное внимание", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что работа журналиста может быть связана, например, с направлениями вооружения или логистики.

"Кто-то может считать его журналистские материалы предвзятыми, манипулятивными, спекулятивными. Кто-то может ставить под сомнение компетентность автора, достоверность его источников и обоснованность выводов. В одном ему не отказать - в неравнодушии. Когда речь заходит о конструктивной позиции - это вызывает уважение. Критическая настроенность не исключает сотрудничества и поиска точек соприкосновения", - добавили в Минобороны.

Также сообщается, что "для активного гражданина", как Бутусов, всегда есть "возможность перехода от теории к практике, от позиции стороннего ментора к чиновнику, готового на практике доказать стоимость своих знаний и слов".

Судя по всему в данном случае в предложении Минобороны к Бутусову речь идет о троллинге. Так как в последнее время Бутусов резко критикует и само ведомство, и вообще украинскую власть во главе с Зеленским с позиций "партии войны" На этой почве у него случился конфликт с известным блогером Арестовичем, который сейчас работает с Офисом президента.

Вероятно, предложение от Минобороны - это продолжение данного конфликта: мол, иди и работай, а не критикуй.

Отметим, что Бутусов известен тем, что участвовал в планировании операции по взятию Иловайска в августе 2014 года, которая закончилась катастрофой для украинской армии.

Сам же Бутусов заявил, что скоро прокомментирует предложение Минобороны.

"По совпадению, министерство обороны мне предложило сегодня должность. Ну надо же как все совпало. Пишу ответ, скоро опубликую, будет интересно", - написал Бутусов у себя в Фейсбуке.

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