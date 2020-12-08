Министр юстиции Денис Малюська предлагает и.о. министрам самим решать, соблюдать вступивший в силу закон об ограничении их полномочий или нет.

Об этом глава Минюста заявил в комментарии "Стране".

"В законе сказано: "Запрещается ВОЗЛОЖЕНИЕ обязанностей". Был бы запрет на ВЫПОЛНЕНИЕ обязанностей, было бы понятно. А возложение обязанностей на и.о. состоялось давно, и закон обратной силы не имеет. Поэтому возможно различное толкование. Исполняющим обязанности я не завидую: будут выполнять функции - рискуют быть обвиненными в превышении полномочий; не будут - в халатности", - заявил Денис Малюська "Стране".

На уточнение, так как же быть в этой ситуации и.о. министра, он сказал, что "это к ним вопрос".

"Юридическую часть и риски мы им объяснили. Риски - это обвинения в превышении полномочий, возможность обжалования действий в суде и т.п.", - сказал министр.

По его мнению, идеальным решением было бы уточнить формулировки в законе, и Минюст будет инициировать доработку этого документа. По словам Малюськи, уже идут консультации министерства с депутатами Верховной Рады по этому вопросу.

Он также уточнил, будут ли в соответствии с принятым законом в 30-дневный срок внесены кандидатуры министров энергетики и образования (сейчас во главе этих двух ведомств - исполняющие обязанности министров).

По мнению Малюськи, 30-дневный срок начинается со дня вступления полномочий КМУ.

"КМУ получил полномочия 04.03.2020, поэтому срок истек еще в апреле, и в него уложиться невозможно. Очевидно, что эту норму закона потенциально может выполнить только другой премьер-министр, когда-то в (надеюсь, далеком) будущем. Но это не значит, что премьер-министр не внесет кандидатур. Просто если это и будет сделано, то не на выполнение вышеуказанной нормы", - отметил глава Минюста.

Напомним, "Страна" писала о том, что Кабмин 20 ноября на внеочередном заседании уволил Буславец и назначил Юрия Бойко и.о. министра энергетики.

Также мы сообщали, что в марте текущего года и.о. министра образования стала львовянка со знанием польского Любомира Мандзий.