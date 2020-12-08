В среду, 9 декабря, Землю накроет облако плазмы от вспышки на Солнце, что приведет к геомагнитным изменениям и северным сияниям. Сама вспышка произошла вечером 7 декабря и выброшенные вещества в данный момент распространяются по направлению к Земле. Об этом сообщается на сайте российской лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Как уточняют специалисты лаборатории, это первые за несколько лет геомагнитные возмущения, вызванные вспышкой на Солнце. Приход первых облаков солнечной плазмы в околоземное пространство ожидается уже под утро 9 декабря, а основное ядро выброса достигнет орбиты нашей планеты около 22:00-24:00. Всего наша планета будет погрузижена в солнечное вещество примерно до середины 10 декабря. Скорость солнечного ветра, обдувающего Землю, сохранится повышенной после этого еще почти неделю - с обычных 400 км/с вырастет до 600-800 км/с.

Солнечный взрыв произошел на стороне Солнца, обращенной к Земле, в группе солнечных пятен, видимых в настоящее время почти точно в центре солнечного диска. Именно в этой области неделю назад произошла вспышка уровня M4.4, ставшая крупнейшей за последние три года. В тот момент, однако, активная область находилась еще на обратной стороне Солнца и не могла повлиять на Землю. В настоящее время область, напротив, находится в положении, при котором ее воздействие на Землю максимально. В то же время мощность произошедшей сейчас второй вспышки примерно в 5 раз меньше.

Ученые отмечают, что кроме негативных последствий в виде резкого роста радиационной нагрузки на космические средства, а также роста колебаний магнитного поля у поверхности Земли, можно отметить и позитивные последствия для охотников за полярными сияниями. Область сияний (так называемый авроральный овал) может снизиться до широт 60-70 градусов, что позволит наблюдать их на много более обширных географических пространствах.

Можно отметить также, что современные средства наблюдения практически не имеют возможности следить за движением облаков солнечной плазмы на всем их пути к Земле. Исключение составляют лишь первые несколько часов, когда массы вещества находятся еще вблизи Солнца. Остальной их путь скрыт от глаз. По этой причине окончательную силу удара по Земле можно будет теперь оценить уже только по факту, когда массы газа, еще недавно бывшие частью Солнца, достигнут космических аппаратов, расположенных вблизи Земли. Первыми сигнал о приходе солнечных масс дадут аппараты, работающие в точке Лагранжа L1 на расстоянии около 1.5 миллионов километров от Земли (как ожидается, это произойдет 9 декабря). Примерно через час после поступления этих сигналов облако плазмы окутает Землю.

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