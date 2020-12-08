Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще в 2016 году предлагал Еревану 5 миллиардов долларов за передачу Нагорного Карабаха под контроль Баку. Однако Серж Саргсян, на то время президент Армении, отказался от этого предложения.

Об этом Саргсян говорил с президентом Беларуси Александром Лукашенко еще осенью 2016 года, во время саммита ОДКБ, запись переговоров слили в сеть. Подлинность записи уже подтвердил офис бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, пишет Аrmeniasputnik.

Серж Саргсян на записи заявил, что не понимает, почему должен просто так отдать Азербайджану Нагорный Карабах.

"Как просто так? Он (Алиев, - Ред.) заплатит, он тебе предлагал на первом этапе 5 млрд", - заявил Лукашенко.

В ответ на это Саргсян заявил, что даст Алиеву 6 млрд долларов за отказ от территориальных претензий. Кроме того, он отметил, что не может сдать районы, поскольку они были завоеваны кровью пяти тысяч армянских воинов.

Напомним, в ночь на 10 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев.

Документ также закрепил передачу ряда регионов Карабаха Азербайджану. Кроме того, заявлением закреплено функционирование российско-турецкого мониторингового центра.